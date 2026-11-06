Gobierno inicia la entrega de más mil títulos en 2 provincias

El director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, habla durante el acto este viernes, junto a otros funcionarios.

ESPAILLAT, República Dominicana.- El Gobierno dominicano inició la titulación de terrenos en Espaillat y La Vega con el objetivo de entregar 1,024 certificados de propiedad que beneficiarán a 4,096 personas de ambas provincias.

El proceso es ejecutado en Moca (provincia Espaillat) y La Sabina (en Constanza, de La Vega) por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Bienes Nacionales, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y los ayuntamientos de dichas demarcaciones, mediante levantamientos técnicos y trabajos sociales y legales para regularizar los inmuebles.

2,496 BENEFICIARIOS EN MOCA Y 1,600 EN CONSTANZA

El director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, explicó que en Moca se proyecta entregar 624 títulos de propiedad, en beneficio de 2,496 personas, mientras que en La Sabina 400 para favorecer a 1,600 residentes.

Los trabajos abarcarán los sectores Los López I, Los López II, Nuevo Puerto Rico y Don Bosco, en Moca, así como Guaricano, Villa Sabina y Cañada Mocha, en Constanza. En estas comunidades, numerosas familias llevan décadas ocupando terrenos sin disponer de documentos legales que acrediten sus derechos de propiedad.

PROCESO SERÁ GRATUITO

Méndez Peña informó que los levantamientos se realizarán en las parcelas 41-B y 431 del distrito catastral 12, y la parcela 1-A del distrito catastral 02, en Moca. En Constanza comprenderán las parcelas 956 y 967 del distrito catastral 02.

El funcionario aseguró que el proceso será totalmente gratuito y exhortó a los residentes, representantes de iglesias y dirigentes comunitarios a participar como veedores para garantizar la transparencia de los trabajos.

Asimismo, presentó a los agrimensores Pedro Luis Acosta y José Rafael González, responsables de coordinar los levantamientos parcelarios. Las brigadas estarán identificadas con uniformes y carnés institucionales.

AUTORIDADES VALORAN INICIATIVA

La gobernadora de Espaillat, Patricia Muñoz, destacó que el proyecto representa una oportunidad para familias que llevaban más de 30 años esperando sus títulos.

El senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, solicitó extender el Plan Nacional de Titulación a otras comunidades, mientras que la diputada Gabriela Abreu y el alcalde de La Sabina, Victoriano Fernández, resaltaron los beneficios de la seguridad jurídica y la valorización de los terrenos.

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