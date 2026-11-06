Latinos mueven el tablero: 14 puntos menos para republicanos

WASHINGTON.- El respaldo republicano se desplomó 14 puntos en 64 condados de mayoría latina durante las elecciones de medio término del martes. El giro le costó a Donald Trump territorios donde había arrasado en 2024 y le abrió la puerta a victorias demócratas en distritos que los republicanos habían rediseñado para perpetuarse.

El caso más brutal está en el sur de Texas.

En Hidalgo, corazón del Valle del Río Grande, el voto republicano se cayó 25 puntos porcentuales respecto a 2024. En Starr, el condado más hispano de Estados Unidos, el margen se movió 72 puntos hacia los demócratas. El mayor giro de todo Texas, según Houston Chronicle.

No fue protesta en redes. Fue voto.

En la Cámara de Representantes, la demócrata Katy Padilla Stout derrotó al republicano Brandon Herrera en el distrito 23, que corre por toda la frontera con México, con 52.1% frente a 44%.

A esa victoria se sumó la de Bobby Pulido en el distrito 15. Los demócratas conquistaron cuatro de los cinco escaños que los republicanos habían rediseñado en Texas para ampliar su mayoría.

Les salió el tiro por la culata.

KANSAS Y EL FACTOR ICE

Del Valle al Medio Oeste, el mismo patrón. En el suroeste de Kansas, los condados de Ford, Finney y Seward, tradicionalmente republicanos, ganaderos, con plantas procesadoras de carne, se inclinaron por los demócratas al Senado.

La campaña estuvo marcada por las operaciones de ICE, que incluyeron redadas y detenciones dentro de las plantas. Cuando tocas la mesa del trabajador, tocas su voto.

EL DATO NACIONAL: 6 DE CADA 10 LATINOS VOTÓ DEMÓCRATA

La encuesta AP Voter Poll, con más de 100,000 votantes, lo confirma: 6 de cada 10 hispanos respaldaron al candidato demócrata a la Cámara. Solo un tercio apoyó al republicano.

En 2024, Trump había logrado cerca de 4 de cada 10 latinos. Ahora perdió 14 puntos en los condados clave.

UnidosUS estima que participaron 14.5 millones de latinos, una cifra récord.

FLORIDA: GIRO, PERO NO VOLTERETA

Miami-Dade y Osceola, donde Trump había crecido en 2024, se movieron 19 puntos hacia los demócratas en la contienda al Senado. Pero no alcanzó para que los demócratas ganaran el estado. Los republicanos retuvieron posiciones.

El giro existe, pero tiene límites donde la maquinaria cubano-venezolana pesa.

¿RECONFIGURACIÓN O CASTIGO?

No es lealtad permanente. Es castigo.

La investigadora Cristina López-Gottardi Chao, del Miller Center de la Universidad de Virginia, ya lo había advertido el 30 de octubre: las preferencias latinas son cada vez menos predecibles. No es un regreso consolidado al Partido Demócrata.

Un estudio postelectoral de UnidosUS y Latino Community Foundation, con 3,014 votantes latinos encuestados por BSP Research, lo confirma: el desplazamiento fue impulsado por descontento económico y rechazo a las políticas migratorias del Gobierno, más que por amor al partido demócrata.

Los latinos no se volvieron demócratas. Castigaron al que les tocó la familia.

Y esa es la lección para la diáspora dominicana: el voto latino no tiene dueño. Tiene memoria. Cuando le tocas el bolsillo y le tocas a su primo con grillete de ICE, responde en la urna.

jt-am