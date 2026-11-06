Ante las primarias, Paliza pide preservar la unidad del PRM

SANTO DOMINGO.– El ministro de la Presidencia y expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, exhortó a la dirigencia y militancia de esa organización a preservar la unidad interna de cara a las primarias del 3 de octubre de 2027.

Durante un acto celebrado en La Romana, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria política, advirtió que las aspiraciones individuales no deben colocarse por encima de los intereses colectivos.

«Las ambiciones personales jamás deben anteponerse al bienestar del proyecto colectivo», expresó Paliza, quien instó a desarrollar la contienda interna con responsabilidad y respeto, privilegiando las propuestas sobre los ataques personales.

El funcionario también llamó a cuidar las relaciones entre los dirigentes después de las primarias y sostuvo que no es necesario descalificar a otros aspirantes para promover una candidatura.

Recordó que la fortaleza actual del PRM es resultado del esfuerzo de miles de militantes y pidió evitar que las rivalidades electorales deterioren los vínculos internos.

«No olvidemos de dónde venimos para no perder el horizonte de hasta dónde queremos ir», manifestó.

Paliza valoró la gestión del presidente Luis Abinader y consideró que el partido debe mantener su compromiso con el desarrollo y las oportunidades para el país, más allá del proceso electoral de 2028.

Asimismo, reafirmó su disposición de continuar trabajando por la organización, independientemente de la posición que le corresponda ocupar.

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