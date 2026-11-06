Los países iberoamericanos acuerdan impulsar su alianza

MADRID, 6 de noviembre 2026.- La XXX Cumbre Iberoamericana concluyó este jueves 5 de noviembre de 2026 en Madrid, España, tras dos días de reuniones marcadas por la reafirmación del multilateralismo, tensiones ideológicas y una declaración de consenso.

Al final del encuentro, que fue presidido por el rey Felipe VI de España, fue emitida una declaración consensuada en la que los 22 países participantes adoptaron un texto final común que evitó menciones explícitas a asuntos divisorios como el bloqueo de Estados Unidos a Cuba o la situación en Gaza y Ucrania, con el fin de superar las fracturas que impidieron un acuerdo en la edición anterior en Ecuador.

El encuentro evidenció marcados roces ideológicos, impulsados por la participación de líderes como el presidente argentino Javier Milei y las ausencias o posturas encontradas de otros mandatarios de la región.

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