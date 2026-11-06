Rogelio Genao destaca gestión institucional de Luis Abinader

SANTO DOMINGO.– El senador por La Vega, Rogelio Genao, reconoció la gestión institucional del presidente Luis Abinader y afirmó que su gobierno ha contribuido al fortalecimiento de la democracia, la separación de poderes y el equilibrio institucional.

El legislador destacó la reforma constitucional impulsada por el mandatario para impedir la reelección presidencial indefinida, al considerar que representa un avance en la protección de las instituciones democráticas.

«Luis Abinader ha hecho lo que nunca se ha hecho: una reforma para poner cinco candados y no poder volver jamás», expresó Genao al referirse a los mecanismos constitucionales que limitan la continuidad presidencial.

Asimismo, valoró la conformación de la Suprema Corte de Justicia mediante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al destacar la elección de un presidente proveniente de la carrera judicial, pese a que el oficialismo contaba con mayoría en ese organismo.

Genao consideró que estas decisiones evidencian una voluntad de priorizar la independencia judicial y la institucionalidad por encima de los intereses políticos.

El senador también reconoció el desempeño del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y de los demás integrantes del CNM, entre ellos el senador Omar Fernández y los diputados Alfredo Pacheco y Tobías Crespo.

A su juicio, la actuación de los representantes de distintas fuerzas políticas contribuyó a generar confianza y respaldo social en las decisiones adoptadas para fortalecer el sistema de justicia.

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