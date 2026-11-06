Trump dice que habrá «un gran acuerdo» sobre Ucrania

WASHINGTON, 6 noviembre 2026 (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que se reunió con el enviado especial de Moscú para las negociaciones sobre la guerra de Ucrania, Kirill Dmitriev, y que habrá «un gran acuerdo» relacionado con el conflicto y que abarcará «más que solo a Ucrania».
«No puedo decirte qué fue lo que tratamos. Solo te diré esto: va a haber un acuerdo», afirmó Trump cuando los medios le preguntaron sobre su reunión con Dmitriev, que estuvo este jueves en la Casa Blanca participando en un evento encabezado por la primera dama, Melania Trump, para tratar el alto el fuego concretado temporalmente en la ciudad ucraniana de Oleshki, en la región de Jersón.
Las declaraciones de Trump se producen antes de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, prevista para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.