Costa Rica rompe con Cuba ‘hasta que recupere su libertad’

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SAN JOSÉ.- El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, confirmó la ruptura formal de relaciones diplomáticas con el régimen cubano y aseguró que la medida se mantendrá hasta que el pueblo de la isla «recupere su libertad».

En entrevista con The Miami Herald, Tovar aclaró que la decisión va más allá del cierre de embajadas y retiro de personal anunciado en marzo. «Hay una ruptura en las relaciones diplomáticas», afirmó.

«Costa Rica ya no se prestará a legitimar a un régimen tiránico y despótico que ha privado a su pueblo de la libertad más fundamental de una democracia», declaró.

Rechazó además que la medida responda a presiones de Washington. «No recibimos ningún consejo, ni orientación, ni instrucciones, ni sugerencia de ningún gobierno, ni de los Estados Unidos, ni de ningún otro», dijo.

Las declaraciones se produjeron un día después de su encuentro en Washington con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que calificó de «extraordinario». Según la Cancillería costarricense, abordaron seguridad, migración, comercio y cooperación, además del retorno democrático en Cuba y Nicaragua.

El Gobierno de Costa Rica había anunciado el 18 de marzo el cierre de su embajada en La Habana y pidió a Cuba retirar a su personal en San José, por el «deterioro sostenido» de los derechos humanos en la isla. La sede diplomática ya no tenía personal desde el 5 de febrero.

Aunque hay ruptura diplomática, el Consulado de Cuba en San José continúa operando para trámites de pasaportes y certificaciones.

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Federico C
Federico C
13 minutos hace

Esos cobardes cubanos en Costa Rica debieron defender y pelear por su propio país en la misma Cuba, NO desde Costa Rica. Los dominicanos hemos defendido y peleado por nuestro país varias veces.

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Federico C
Federico C
22 minutos hace

Títere de Estados Unidos.

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LA VERITA
LA VERITA
38 minutos hace

EL BRICS ESTA HACIENDO MILAGROS. EN EL TIEMPO SE VA A VER TODOS ESTO «LEDERES» «DEMOCRATICOS» ROGANDO A LO BRICS.

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Colibri
Colibri
11 minutos hace
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Los Brics basuras

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elaturdido
elaturdido
10 minutos hace
Responder a  LA VERITA

si el euro, la libra esterlina… cambia nombres… no ha podido desplazar… aun, estas monedas… tener mas valores.. que el dolar, va… una mi er da de brics… que, los paises que… las componen… su signo monetario… nadie, negocia con eso… esclavo, cerebro animico… digame, un yuan, en china 7,25… para conseguir un dolar… y un rublo, en rusia 84,14… para conseguir un dolar.. estos fanaticos… esclavos locales… deben tener… el cerebro fundio… contra el imperio estadounidense… digame a ve’… que pais… del mundo… tiene esas monedas: el yuan o el rublo… como respaldo… en una boveda… del banco central…… Leer mas »

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REMBERTO
REMBERTO
39 minutos hace

¡EXCELENTE!…Todos los países que se respeten, deben romper relaciones con esa dictadura comunista apestosa

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Federico C
Federico C
18 minutos hace
Responder a  REMBERTO

¡CLARO! Por órdenes de su amo: Estados Unidos, De lo contrario, les pondrá mayores aranceles y no les prestará DOLARES.

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Colibri
Colibri
12 minutos hace
Responder a  Federico C

Federico el baboso.

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