Costa Rica rompe con Cuba ‘hasta que recupere su libertad’

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SAN JOSÉ.- El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, confirmó la ruptura formal de relaciones diplomáticas con el régimen cubano y aseguró que la medida se mantendrá hasta que el pueblo de la isla «recupere su libertad».

En entrevista con The Miami Herald, Tovar aclaró que la decisión va más allá del cierre de embajadas y retiro de personal anunciado en marzo. «Hay una ruptura en las relaciones diplomáticas», afirmó.

«Costa Rica ya no se prestará a legitimar a un régimen tiránico y despótico que ha privado a su pueblo de la libertad más fundamental de una democracia», declaró.

Rechazó además que la medida responda a presiones de Washington. «No recibimos ningún consejo, ni orientación, ni instrucciones, ni sugerencia de ningún gobierno, ni de los Estados Unidos, ni de ningún otro», dijo.

Las declaraciones se produjeron un día después de su encuentro en Washington con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que calificó de «extraordinario». Según la Cancillería costarricense, abordaron seguridad, migración, comercio y cooperación, además del retorno democrático en Cuba y Nicaragua.

El Gobierno de Costa Rica había anunciado el 18 de marzo el cierre de su embajada en La Habana y pidió a Cuba retirar a su personal en San José, por el «deterioro sostenido» de los derechos humanos en la isla. La sede diplomática ya no tenía personal desde el 5 de febrero.

Aunque hay ruptura diplomática, el Consulado de Cuba en San José continúa operando para trámites de pasaportes y certificaciones.