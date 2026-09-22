SNS, Deportes y COD acuerdan fortalecer atención los atletas

osé Joaquín Puello; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; Julio Landrón, director del SNS; el presidente del COD, Garibaldy Bautista, y el galeno Dionisio Guzmán, entre otros profesionales de la salud.

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SANTO DOMINGO, RD.– El Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Dominicano (COD) firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la prevención y atención integral de los atletas dominicanos antes, durante y después de sus competencias nacionales e internacionales.

El acuerdo establece una ruta de trabajo conjunto para facilitar el acceso de atletas, entrenadores y miembros acreditados de delegaciones a los servicios de la Red Pública de Salud, de acuerdo con sus necesidades y el nivel de complejidad requerido.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

El director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, explicó que la iniciativa busca garantizar una atención integral y multidisciplinaria, especialmente para los deportistas de alto rendimiento, con el propósito de facilitar su recuperación y reincorporación segura a los entrenamientos y competencias.

El SNS pondrá a disposición especialistas en áreas como medicina deportiva, artroscopia y procedimientos relacionados con regeneración articular, además de coordinar atención gratuita en hospitales priorizados, entre ellos la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y los hospitales traumatológicos Ney Arias Lora, Darío Contreras, de Higüey y de Azua.

Landrón informó que durante los recién celebrados Juegos Centroamericanos y del Caribe más de 256 atletas recibieron atención médica por diferentes situaciones surgidas durante entrenamientos y competencias.

PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN

El convenio contempla acciones de promoción de la salud, prevención de lesiones, vacunación, salud mental, nutrición y salud bucal, además de evaluaciones médicas y diagnósticas.

También incluye capacitación de personal deportivo y sanitario en primeros auxilios, atención inicial de emergencias y prevención de riesgos, así como mecanismos de referencia y contrarreferencia dentro de la red pública.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó que el respaldo a los atletas debe mantenerse durante todo su proceso de preparación, mientras el presidente del COD, Garibaldy Bautista, valoró el acuerdo como un paso para fortalecer el bienestar de los deportistas.

El doctor Joaquín Puello señaló que durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe los atletas recibieron asistencia médica sin costo, cubierta por el Estado a través del SNS.

El convenio también promoverá jornadas educativas, investigaciones e iniciativas para fomentar la actividad física y estilos de vida saludables bajo el lema “Salud y deporte es más vida”.

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