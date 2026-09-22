Milton Morrison es reelegido vicepresidente de la COPPPAL

Morrison prometió contribuir al fortalecimiento del diálogo, la cooperación y la integración regional.

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SANTO DOMINGO.- El presidente del partido País Posible, Milton Morrison, fue reelegido vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).

La ceremonia contó con la participación del presidente de la COPPPAL y del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, senador Alejandro Moreno Cárdenas, junto a representantes de organizaciones políticas de la región.

Durante el encuentro fueron presentadas las credenciales y la semblanza de Morrison, previo a su juramentación como vicepresidente de la organización, que reúne partidos políticos de América Latina y el Caribe y promueve espacios de diálogo, concertación e intercambio regional.

Tras prestar juramento, Morrison afirmó que asume la responsabilidad con el compromiso de contribuir al fortalecimiento del diálogo, la cooperación y la integración regional.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

“Desde la República Dominicana y desde País Posible seguiremos construyendo puentes que nos permitan compartir experiencias, generar oportunidades y contribuir a una América Latina y el Caribe cada vez más unidos”, expresó.

Señaló que su incorporación a la vicepresidencia permitirá ampliar la participación de País Posible en escenarios internacionales y fortalecer el intercambio de experiencias con organizaciones políticas de otros países.

Asimismo, recibió la credencial que formaliza su representación ante el Business Council de la Conferencia Internacional de Partidos Políticos Asiáticos (ICAPP).

Moreno Cárdenas destacó la importancia de mantener la cooperación entre las organizaciones políticas de la región y afirmó que la incorporación de Morrison amplía la participación dominicana en esos esfuerzos.

ACUERDO DE FORMACIÓN POLÍTICA

Durante la jornada también fue firmado un convenio entre País Posible, el Instituto de Capacitación y Formación Política Gustavo Carvajal Moreno de la COPPPAL y el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles del PRI.

El acuerdo, suscrito por Morrison y Moreno Cárdenas, contempla un programa internacional de capacitación para dirigentes y cuadros de País Posible, con énfasis en liderazgo político, gestión pública, comunicación política y fortalecimiento institucional.

an/am