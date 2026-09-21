Investigan posible asalto móvil ataque a Oro Duro y su esposa

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SANTO DOMINGO.- El robo de dinero en efectivo, joyas y un teléfono celular figura entre los elementos que las autoridades investigan para establecer qué pudo haber provocado el ataque ocurrido la madrugada de este lunes en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, donde murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años.

El hecho ocurrió en el sector Brisa Oriental VII, en San Isidro, Santo Domingo Este, donde, de acuerdo con las informaciones preliminares, Castillo habría sido atacada antes de que su esposo llegara a la vivienda. El artista, de 58 años, también resultó herido y posteriormente fue trasladado a un centro médico.

DINERO, JOYAS Y CELULAR ENTRE LOS OBJETOS SUSTRAÍDOS

Uno de los principales elementos que podría ayudar a establecer el móvil del hecho es que los agresores habrían despojado a Julián Oro Duro de dinero en efectivo, prendas de valor y un teléfono celular, aunque las autoridades todavía no han establecido públicamente si el robo fue el motivo principal del ataque o si existía otra razón detrás de la agresión.

Un vecino del artista relató que alrededor de la 1:00 de la madrugada observó movimientos que consideró inusuales frente a la residencia. Según explicó, vio una motocicleta estacionada frente al inmueble y a una persona con vestimenta similar a la de la Dirección Nacional de Control de Drogas.

El testigo aseguró que posteriormente observó salir a varias personas y decidió advertir al artista sobre la situación.

TESTIGO ENCONTRÓ A JULIÁN HERIDO

“El motor estaba ahí. Salió, dio la vuelta él y cuando salió el otro, había un policía de la DNCD ahí. Lo llamé a él, le dije: eso está raro”, relató el vecino.

Agregó que, poco después, vio salir a Julián, quien estaba “embarrado de sangre”. Al entrar a la vivienda, según su versión, encontraron a Castillo tendida en el piso y sin vida.

“Yo vi cuando él entró, como que a él lo estaban esperando”, afirmó el testigo.

El diagnóstico médico-legal preliminar establece que Castillo murió a causa de trauma craneofacial y una herida cortopenetrante en la región lateral izquierda del cuello.

MADRE DE LA VÍCTIMA ESTABA EN LA CASA

El abogado Cándido Simón informó que la madre de Castillo, una mujer de aproximadamente 80 años, se encontraba dentro de la residencia al momento del ataque.

Simón explicó que la señora es no vidente y presenta una condición física delicada, por lo que describió a ambas mujeres como personas indefensas. El jurista dijo, además, que no tenía información que confirmara que la madre de la víctima hubiese resultado herida.

Mientras tanto, Julián Oro Duro permanece hospitalizado debido a lesiones craneofaciales y hemorragia intracraneal.

Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar quiénes participaron en el hecho, establecer cómo ingresaron a la vivienda y, principalmente, precisar si el robo de dinero, joyas y otras pertenencias fue el móvil del ataque o si existió otra motivación.

an/am