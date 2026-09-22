Diputada afirma Carolina Mejía será candidata presidencial PRM

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SANTO DOMINGO.- La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Liz Mieses, afirmó que Carolina Mejía será la candidata presidencial de esa organización para las elecciones de 2028 y aseguró que cuenta con una estructura nacional en crecimiento.

La representante del Distrito Nacional sostuvo que la designación del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como jefe nacional de campaña evidencia, según su valoración, el respaldo que ha alcanzado el proyecto dentro del PRM.

ESTRUCTURA NACIONAL

Durante una entrevista en El Avance Radio, la legisladora afirmó que el proyecto de Mejía lleva más de 18 meses trabajando en el país y cuenta con unas 8,000 personas distribuidas en coordinaciones provinciales, municipales y regionales.

También aseguró que más de 50 diputados respaldan la aspiración y adelantó que durante los próximos fines de semana se producirán nuevas adhesiones de dirigentes del partido oficialista.

Mieses defendió que el candidato presidencial del PRM sea escogido mediante una convención con padrón cerrado y afirmó que, si Mejía no resulta electa, su estructura apoyará a quien obtenga la candidatura.

La congresista defendió además la gestión del presidente Luis Abinader y destacó su apuesta por la transparencia.

Sobre el escenario electoral, afirmó que actualmente el PRM superaría el 50 % de los votos, aunque se trata de una apreciación personal de la legisladora y no de un resultado electoral.

an/am