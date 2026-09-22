Piden solución conflicto pagos con tarjetas en las gasolineras

ONPECO llamó a las partes a mantener abierto el diálogo y alcanzar una solución antes del 25 de septiembre.

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SANTO DOMINGO.- El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) expresó su preocupación ante el anuncio de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (ANADEGAS) de desconectar, a partir del 25 de septiembre, los dispositivos de pago electrónico en sus estaciones afiliadas, debido a los costos de las transacciones con tarjetas.

ONPECO consideró que el conflicto debe resolverse con urgencia, tomando en cuenta las demandas de los detallistas, pero evitando trasladar sus consecuencias a los consumidores.

COMISIONES Y SEGURIDAD

ANADEGAS sostiene que las comisiones por pagos electrónicos representan una parte importante del margen bruto de las estaciones y ha señalado que algunas pagan entre 1.95 % y 3 % por cada transacción.

ONPECO reconoció el derecho de los comerciantes a reclamar condiciones razonables, pero advirtió que eliminar una modalidad de pago ampliamente utilizada podría generar dificultades a miles de consumidores.

El organismo señaló que, ante la preocupación por la inseguridad, obligar a las personas a portar efectivo para adquirir combustibles representa un riesgo innecesario. También podría aumentar la cantidad de dinero en efectivo manejada dentro de las estaciones, exponiendo a empleados y establecimientos.

LLAMAN A MANTENER EL DIÁLOGO

ONPECO planteó revisar el esquema de comisiones y procurar un acuerdo entre las entidades financieras, los proveedores de servicios de pago y los detallistas de combustibles.

Asimismo, consideró necesaria la participación de las autoridades monetarias y financieras para evaluar de manera integral los costos y el funcionamiento de los medios electrónicos de pago.

La entidad destacó que los pagos electrónicos contribuyen a la seguridad, la formalización de las operaciones y la bancarización, por lo que, si existen costos excesivos para determinados sectores, deben buscarse mecanismos para reducirlos sin limitar las opciones de los consumidores.

ONPECO llamó a las partes a mantener abierto el diálogo y alcanzar una solución antes del 25 de septiembre.