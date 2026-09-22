Yiyo Sarante lamenta asesinato de cuñada, esposa de Oro Duro

El artista escribió: "Mi hermano Julian, no existen palabras suficientes para aliviar un dolor tan grande".

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SANTO DOMINGO.– El salsero dominicano Yiyo Sarante expresó su pesar por el asesinato de Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, esposa del cantante Julián Oro Duro, ocurrido el domingo en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

A través de sus redes sociales, el intérprete manifestó su dolor por la muerte de quien era su cuñada y envió un mensaje de solidaridad a su hermano.

MENSAJE A SU HERMANO

“Mi hermano Julián, no existen palabras suficientes para aliviar un dolor tan grande. Le pido a Dios que nos dé fortaleza”, escribió Sarante en una publicación.

El artista también dedicó unas palabras a Castillo, a quien se despidió con un breve y emotivo mensaje.

“Descansa en paz, Zeni”, expresó Sarante.

an/am