SeNaSa advierte uso irregular códigos de prestadores médicos

En una comunicación dirigida a los profesionales de la salud, la institución recordó que cada médico es responsable del uso de su código y de garantizar que los servicios registrados y facturados correspondan exclusivamente a las atenciones que haya prestado.SeNaSa señaló que el uso de un código por un profesional distinto de su titular o la facturación de servicios que este no haya realizado constituye una irregularidad que puede derivar en medidas administrativas o legales, de acuerdo con la naturaleza de los hechos y la normativa vigente.

La aseguradora destacó que la correcta identificación del profesional que brinda cada atención permite proteger tanto a los afiliados como a los médicos y contribuye a preservar la integridad del sistema de salud.

Asimismo, exhortó a los prestadores y afiliados a reportar cualquier práctica irregular que detecten a través de sus vías especializadas de denuncias, disponibles mediante el correo electrónico denuncias@arssenasa.gob.do y la línea telefónica *345.

SeNaSa afirmó que continuará fortaleciendo los mecanismos destinados a garantizar el uso adecuado de los recursos, la transparencia en los procesos de facturación y la calidad de los servicios ofrecidos a sus afiliados.

El comunicado de SeNaSa se produce coincidiendo con el inicio, por parte del Ministerio Público, de una nueva fase de la investigación sobre un presunto entramado de corrupción en esa aseguradora, la principal administradora de riesgos de salud del país.