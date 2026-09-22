SeNaSa advierte uso irregular códigos de prestadores médicos

Santo Domingo, 22 sep (EFE).- El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) advirtió este lunes a los prestadores de servicios de salud que los códigos asignados para la facturación son personales, exclusivos e intransferibles, por lo que no pueden ser prestados, cedidos, alquilados ni vendidos.
La aseguradora destacó que la correcta identificación del profesional que brinda cada atención permite proteger tanto a los afiliados como a los médicos y contribuye a preservar la integridad del sistema de salud.
Asimismo, exhortó a los prestadores y afiliados a reportar cualquier práctica irregular que detecten a través de sus vías especializadas de denuncias, disponibles mediante el correo electrónico denuncias@arssenasa.gob.do y la línea telefónica *345.
SeNaSa afirmó que continuará fortaleciendo los mecanismos destinados a garantizar el uso adecuado de los recursos, la transparencia en los procesos de facturación y la calidad de los servicios ofrecidos a sus afiliados.
El comunicado de SeNaSa se produce coincidiendo con el inicio, por parte del Ministerio Público, de una nueva fase de la investigación sobre un presunto entramado de corrupción en esa aseguradora, la principal administradora de riesgos de salud del país.