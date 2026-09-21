Abinader lamenta asesinato de la esposa de Julián Oro Duro

NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader lamentó este lunes el asesinato de la esposa del merenguero Julián Oro Duro y envió un mensaje contundente a los responsables del crimen.
Abordado por periodistas durante su agenda en Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU, el mandatario expresó su pesar a la familia de la víctima. «Nos enteramos esta mañana de esa tragedia. Lo primero es el pésame a su familia y nosotros decir que estamos tomando medidas», dijo.
Aseguró que la Policía está trabajando en el caso y advirtió que los criminales serán enfrentados con firmeza. «A los criminales y especialmente a estos que cometieron este acto incalificable, de criminalidad: que se entreguen. Les damos el chance de que se entreguen, que les va a ir mejor. Si no se entregan les va a ir peor», afirmó.
Reiteró que el Gobierno mantendrá las acciones necesarias para preservar la paz y la seguridad ciudadana.
«Delincuentes de esa calaña que no tienen respeto por la vida humana lo que deben hacer es entregarse», concluyó.
Que lo quemen con ese grupo de delincuentes Quemado en cualesquier patio.
NARCO DEGENERACION PRMIERDISTA.
#FuckPRMierrda
Bueno a esas lacras por lo que veo le van a dar pabajo para ir limpiando la sociedad.
Bueno, aplicarle ese número de marras, el 29. Pero esta vez que sea en una plaza pública, para que los rateros que nacieron en el desgobierno del PLD (si, porque ahí fue que nacieron esa caterva de facineroso, que se le negó el 4% para la educación, ya aprobado por el congreso, y, hoy son parásitos, cultivados en esos des-gra-cia-dos 20 años, donde el na’e’na’ y el damelomio po’abajo ‘e la mesa, como cultura). Hay que dar un ejemplo, que (…).