Abinader lamenta asesinato de la esposa de Julián Oro Duro

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NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader lamentó este lunes el asesinato de la esposa del merenguero Julián Oro Duro y envió un mensaje contundente a los responsables del crimen.

Abordado por periodistas durante su agenda en Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU, el mandatario expresó su pesar a la familia de la víctima. «Nos enteramos esta mañana de esa tragedia. Lo primero es el pésame a su familia y nosotros decir que estamos tomando medidas», dijo.

Aseguró que la Policía está trabajando en el caso y advirtió que los criminales serán enfrentados con firmeza. «A los criminales y especialmente a estos que cometieron este acto incalificable, de criminalidad: que se entreguen. Les damos el chance de que se entreguen, que les va a ir mejor. Si no se entregan les va a ir peor», afirmó.

Reiteró que el Gobierno mantendrá las acciones necesarias para preservar la paz y la seguridad ciudadana.

«Delincuentes de esa calaña que no tienen respeto por la vida humana lo que deben hacer es entregarse», concluyó.