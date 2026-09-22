RD completa 500 horas lectura continua tras récord Guinness

La jornada culminó con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña, quien acompañó y leyó, junto a los jóvenes.

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SANTO DOMINGO.– República Dominicana completó este lunes 500 horas y 13 minutos de lectura continua en voz alta, como parte de la iniciativa “Juventud en Voz Alta”, con la que busca recuperar el récord Guinness en esta modalidad.

La jornada concluyó con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña, quien se sumó a la lectura junto a Abril del Rosario, Ismael Durán, Maikol Arias, Mayury Vélez y Franchesca Minier, quienes acompañaron durante 21 días el desarrollo del reto.

MÁS DE 60 LIBROS EN 21 DÍAS

Durante el desafío, los participantes leyeron páginas de más de 60 libros de autores dominicanos e internacionales, manteniendo de manera ininterrumpida la jornada hasta superar las 500 horas.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de la Juventud, encabezado por Carlos Valdez, como parte de una propuesta orientada a fomentar la lectura, el conocimiento y la participación de los jóvenes en actividades educativas y culturales.

INICIÓ Y TERMINÓ CON PEDRO MIR

El reto comenzó el pasado 31 de agosto, a las 6:00 de la tarde, con la lectura de “Hay un País en el Mundo”, del poeta dominicano Pedro Mir.

La misma obra fue seleccionada para cerrar la jornada este lunes 21 de septiembre, cuando los participantes alcanzaron las 500 horas y 13 minutos de lectura continua en voz alta.

Con esta iniciativa, sus organizadores buscan promover el hábito de la lectura entre los jóvenes y lograr que República Dominicana vuelva a figurar en el Libro Guinness de los Récords por esta modalidad.

an/am