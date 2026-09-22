IDAC reporta más de 585 mil operaciones aéreas en tres años

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana registra 585,363 operaciones aéreas durante los últimos tres años, movimiento que permitió transportar a más de 50 millones de pasajeros, informó el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán.

El funcionario explicó que en 2024 se contabilizaron 212,023 operaciones aéreas, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 217,620. Al corte de agosto de 2026, el país acumula 155,720 operaciones, de acuerdo con las estadísticas del sector.

CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AERONÁUTICA

Rodríguez Durán destacó que la aviación civil mantiene un papel relevante en el dinamismo de la economía dominicana y atribuyó parte de los avances a las inversiones realizadas en equipos y capacitación del personal técnico.

“Hoy somos un referente en toda la región”, afirmó el director del IDAC, al señalar que la institución trabaja en el fortalecimiento de sus capacidades y en el cumplimiento de los procesos vinculados con la seguridad operacional.

NUEVO AEROPUERTO EN PEDERNALES

Rodríguez Durán anunció además que en 2027 entrará en operaciones el noveno aeropuerto internacional del país, ubicado en el municipio de Oviedo, provincia Pedernales.

Explicó que el IDAC trabaja en la adquisición e instalación de los equipos necesarios para poner en funcionamiento la terminal, que, según indicó, contribuirá al desarrollo económico, turístico y social de la región Enriquillo.

“Esta terminal aérea está llamada a transformar la calidad de vida de la gente de toda la región Enriquillo, generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico, turístico y social de sus comunidades”, expresó.

El funcionario aseguró que el IDAC continuará trabajando para que la expansión de la aviación civil dominicana esté acompañada de altos estándares de seguridad operacional.

an/am