Cambio climático y seguridad hídrica centran debate congreso

La jornada reunió a especialistas, autoridades, representantes de instituciones públicas y gobiernos locales, empresarios, productores, cooperativistas, organizaciones sociales y otros actores de la provincia.

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MOCA.- El cambio climático ya plantea decisiones que tocan de cerca la agricultura, el agua, la producción y la seguridad de las comunidades. Con esa realidad como punto de partida, el Consejo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat, Inc. (PEDEPE) celebró el Congreso Ambiental “Espaillat Resiliente” en el Hotel Green Palace.

La jornada reunió a especialistas, autoridades, representantes de instituciones públicas y gobiernos locales, empresarios, productores, cooperativistas, organizaciones sociales y otros actores de la provincia.

El propósito fue analizar problemas que ya tienen efectos sobre el territorio y discutir qué decisiones pueden contribuir a reducir riesgos y preparar mejor a Espaillat para los próximos años.

El Congreso abordó dos asuntos estrechamente relacionados con el desarrollo provincial: por un lado, los efectos del cambio climático sobre la agricultura y el territorio; por otro, la disponibilidad y gestión del agua. Las exposiciones fueron complementadas con un panel en el que se discutió cómo llevar estos temas a las decisiones públicas y a la planificación.

Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, presentó la conferencia “Cambio climático, agricultura y desarrollo territorial: desafíos para una Espaillat resiliente”.

Puig examinó los efectos que las variaciones del clima pueden tener sobre la agricultura y el desarrollo de los territorios, un tema especialmente cercano a Espaillat por el peso que mantiene la actividad agropecuaria en la provincia.

Se desarrolló el panel “Espaillat Resiliente: del conocimiento a la acción”, con la participación de Veruska Lantigua Velázquez, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Endry González, viceministro de Políticas Públicas del Ministerio de la Juventud; Julio César Castillo Acevedo y José Gabriel Monestina Recio.

La moderación estuvo a cargo de Santiago Álvarez, director ejecutivo del PEDEPE, e Idelkys Félix.

La apertura contó con la participación de Patricia Muñoz, presidenta del Consejo Directivo del PEDEPE y gobernadora de la provincia Espaillat; Miguel Guarocuya Cabral alcalde del municipio de Moca; Reynaldo Méndez, vicepresidente del Consejo Directivo, y Santiago Álvarez, director ejecutivo.

Los datos sobre el agua, las advertencias relacionadas con el cambio climático y las discusiones sobre gestión del riesgo ofrecen elementos que pueden ser considerados al momento de definir proyectos, prioridades y decisiones para el territorio.

jpm-am