¡Remontada histórica! Red Sox avanza a los playoffs de las GL

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BOSTON.– Los Boston Red Sox aseguraron su clasificación a los playoffs tras protagonizar una de las remontadas más notables de su temporada, luego de llegar a estar 14 juegos por debajo de .500 en la campaña.

El equipo de Boston logró revertir una situación que parecía comprometer sus aspiraciones de avanzar a la postemporada y terminó asegurando uno de los puestos disponibles para los playoffs.

La remontada comenzó a tomar forma después de una mejoría sostenida en el rendimiento del conjunto, que consiguió encadenar victorias y recuperar terreno en la clasificación.

El avance a la postemporada representa el resultado de una recuperación que permitió a los Red Sox superar una desventaja de 14 partidos respecto a la marca de .500 y mantenerse en la lucha competitiva hasta el tramo decisivo de la temporada.

La clasificación también coloca al conjunto de Boston nuevamente en el escenario de los playoffs de las Grandes Ligas, donde buscará continuar su recuperación y avanzar en la lucha por el campeonato.

La hazaña cobra mayor relevancia por la magnitud del déficit que el equipo debió remontar durante la temporada, convirtiendo su clasificación en uno de los principales argumentos de la campaña de los Red Sox.

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