Cámara SD otorga a Marcos Troncoso premio Armenteros 2026

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SANTO DOMINGO.- La Cámara Santo Domingo otorgó el Premio José Manuel Armenteros 2026 al abogado y contador público Marcos Troncoso Mejía, en reconocimiento a sus aportes a la creación del marco legal de Reestructuración Mercantil y al fortalecimiento del ecosistema emprendedor mediante la figura de los inversionistas ángeles.

La presidenta de la Cámara, Lucile Houellemont, destacó la trayectoria y colaboración de Troncoso con la institución, al señalar que el reconocimiento expresa la gratitud por su trabajo profesional y desinteresado en favor del fortalecimiento institucional y del desarrollo de la libre empresa.

APORTES A LA REESTRUCTURACIÓN MERCANTIL

La vocal de la Junta Directiva, Mary Fernández, resaltó la participación de Troncoso en el proceso de discusión de la legislación sobre reestructuración mercantil, así como su impulso a la creación del Comité de Seguimiento de la Ley dentro de la Cámara.

Fernández explicó que el homenajeado participó activamente en ese comité desde 2015 hasta marzo de 2025 y contribuyó a los trabajos para proponer modificaciones al Reglamento 20-17, de aplicación de la Ley 141-15.

La Cámara Santo Domingo, en representación de Fedocámaras, tiene a su cargo la elección y coordinación con los tribunales de los funcionarios que intervienen en los procesos de insolvencia, incluidos verificadores, conciliadores y liquidadores.

MÁS DE CUATRO DÉCADAS DE TRAYECTORIA

Troncoso, quien estuvo acompañado por familiares, expresó su satisfacción por haber apoyado a la Cámara y a su comisión de Reestructuración Mercantil.

El profesional cuenta con más de cuatro décadas de experiencia como ejecutivo y consultor en finanzas, operaciones, negocios y reestructuración empresarial. Su trayectoria incluye trabajos relacionados con reorganización empresarial, fusiones, adquisiciones y la aplicación de la Ley 141-15.

El acto fue encabezado por Houellemont y el viceministro de Comercio Exterior del MICM, Daniel Peña, junto a representantes de la Cámara e invitados del ámbito jurídico y empresarial.

El galardón honra la memoria de José Manuel Armenteros, quien presidió la Cámara Santo Domingo entre 1989 y 2006 y realizó aportes al fortalecimiento del sector empresarial y de las relaciones comerciales internacionales.

an/am