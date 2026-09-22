Constanza celebra la cuarta edición de El Reto de la Paella

Miembros de jurado en el proceso de evaluación.

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LA VEGA.– Entre fuego, arroz, carnes, pescados y mariscos se celebró en el Restaurante Moncarlo la cuarta edición de El Reto de la Paella, una iniciativa impulsada por su propietario, Carlos Matías Quesada, “Carlucho”, para promover la gastronomía y proyectar a Constanza como destino turístico y cultural.

La jornada reunió a 19 participantes que compitieron en las modalidades Paella Valenciana y Paella Marinera, en una actividad que combinó gastronomía, música, presentaciones artísticas, entretenimiento y convivencia familiar.

TRADICIÓN GASTRONÓMICA

La competencia mantiene una conexión especial con las familias de ascendencia española radicadas en Constanza, que han conservado tradiciones culinarias transmitidas entre generaciones.

Los participantes pusieron a prueba sus conocimientos y técnicas para lograr el equilibrio de sabores, la textura del arroz y el socarrat, conocido popularmente como concón, uno de los elementos distintivos de una buena paella.

El jurado estuvo integrado por Miguel Rodríguez, Víctor Palacios, Juan José Leida, Elfred Peguero y Natacha Roselló, quienes evaluaron sabor, presentación, textura y socarrat.

LOS GANADORES

En Paella Valenciana, el primer lugar correspondió a José Miguel Berlanga, seguido por Ricardo Almanzán y Daniela Acevedo.

En Paella Marinera, Ronald Sánchez obtuvo el primer lugar, mientras María Elena Ditrén ocupó el segundo y Kaiky Richardson el tercero.

Los ganadores recibieron placas de reconocimiento y premios en metálico. En la categoría Marinera se entregaron RD$35,000, RD$25,000 y RD$15,000, mientras que en Valenciana los premios fueron de RD$25,000, RD$15,000 y RD$10,000.

CONSTANZA COMO DESTINO

La actividad reunió a participantes y visitantes de Constanza, Jarabacoa, Santo Domingo, Nagua y del extranjero. Fue bendecida por el párroco Ambiorix Tolentino y contó con empresarios, deportistas y autoridades, entre ellas el alcalde Francisco Antonio Marte Hernández, “Kiko Marte”.

La lluvia acompañó el cierre de la jornada, sin impedir los aplausos y reconocimientos a los ganadores.

an/am