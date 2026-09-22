Pérez presenta libro sobre el Alzheimer y el rol del cuidador

Regino Fernando Pérez habla este 21 de septiembre durante la puesta en circulación de su nuevo libro.

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SANTO DOMINGO.- El escritor y educador dominicano Regino Fernando Pérez presentó su nuevo libro, “El Alzheimer se roba a mi esposa: Vivencias de un cuidador”, una obra basada en su experiencia personal frente al avance de esta enfermedad y sus efectos en la dinámica familiar.

El texto recoge las vivencias del autor después de más de 40 años de matrimonio, así como los desafíos cotidianos, aprendizajes y herramientas emocionales que ha debido desarrollar para asumir el cuidado de su esposa.

UNA OBRA DE APOYO PARA LOS CUIDADORES

Pérez explicó que el libro no se limita a abordar la enfermedad de su esposa, sino que narra las experiencias compartidas y el proceso de aprendizaje que ha significado para él convertirse en cuidador.

“Ahora soy el señor de los quehaceres domésticos, el niñero, el cocinero, enfermero y cuidador de mi esposa y de mí. Ha sido un aprendizaje”, afirmó.

El autor destacó la importancia de la paciencia, la empatía y la resiliencia para las familias que enfrentan diagnósticos de Alzheimer u otras demencias, y señaló que la obra procura servir como guía y herramienta de concienciación sobre el papel del cuidador.

UNA REALIDAD QUE IMPACTA A MILES DE FAMILIAS

Pérez también llamó la atención sobre el impacto de las demencias en los hogares dominicanos, donde, según datos citados durante la actividad, más de 100,000 personas vivirían con Alzheimer u otras formas de demencia.

La obra fue presentada por Luisa Jorge, quien resaltó su valor como apoyo para quienes atraviesan situaciones similares. En el acto participaron los presidentes de ADASEC, Guillermo Celado, y de la Federación FIADASEC, Ramón Tomás Aybar, además de socios e invitados.

Pérez, licenciado en Educación por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y miembro fundador de ADASEC, planteó que el libro también busca visibilizar el agotamiento emocional y económico que enfrentan los cuidadores familiares.

an/am