MP pedirá 18 meses de prisión para médico «vinculada» fraude

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentará ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a la médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, arrestada tras entregarse a las autoridades-

A la galeno le será conocida medida de coerción por su presunta vinculación con el entramado de corrupción investigado mediante la Operación Cobra 2.0-A, relacionado con el uso irregular de fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

SOLICITAN PRISIÓN PREVENTIVA

El órgano acusador solicitará 18 meses de prisión preventiva contra Heredia Vallejo y que el proceso sea declarado de tramitación compleja, debido a la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, así como por tratarse, según el Ministerio Público, de un caso de delincuencia organizada.

El pasado sábado fueron sometidas a la justicia 25 personas arrestadas durante la operación, entre ellas los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista Cruz y otros profesionales de la salud.

ACUSACIONES Y EVIDENCIAS

En la primera etapa de la Operación Cobra fueron arrestados el exdirector de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado por el Ministerio Público como cabecilla del entramado, y otros nueve imputados.

La investigación atribuye al grupo delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

El Ministerio Público sostiene que ha obtenido evidencias de presuntos sobornos, adulteración de estados financieros y programas especiales utilizados para distraer recursos públicos mediante maniobras fraudulentas.

Como parte de las investigaciones, en junio fue ejecutada la Operación Onco 14, relacionada con presuntas irregularidades en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao. Tres personas fueron arrestadas, mientras dos cumplen prisión preventiva y una permanece bajo arresto domiciliario.

an/am