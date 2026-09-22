Wellington Arnaud juramenta equipo agropecuario Santiago

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Wellington Arnaud, juramentó al equipo agropecuario y veterinario que respaldará su proyecto de cara a la convención prevista para 2027.

La actividad, que forma parte de los esfuerzos por ampliar su estructura territorial, reunió a profesionales, técnicos, productores y dirigentes vinculados al sector agropecuario.

El objetivo del grupo es fortalecer la organización política y sumar nuevos apoyos entre sectores relacionados con la producción nacional y el desarrollo rural.

El acto comenzó con las palabras de bienvenida del ingeniero Freddy de la Rosa, quien destacó la integración de profesionales del campo al proyecto encabezado por Arnaud.

Posteriormente, el coordinador general, Rosendo Rodríguez, ofreció las palabras de motivación, mientras que la coordinadora provincial, Rosa Santos, resaltó el crecimiento de la iniciativa política y la incorporación de representantes de distintos sectores sociales y productivos.

El asesor del equipo, Andrés Burgos, valoró la participación de profesionales agropecuarios y veterinarios, a quienes atribuyó un papel importante en la expansión territorial del proyecto.

ARNAUD TOMA JURAMENTO

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Wellington Arnaud, quien tomó el juramento a los integrantes del equipo agropecuario y veterinario y agradeció el respaldo recibido.

Arnaud invitó a los participantes a confiar en su proyecto y afirmó que será un aliado para respaldar sus esfuerzos y defender las necesidades del sector.

Asimismo, destacó la importancia estratégica de la actividad agropecuaria y veterinaria para garantizar la producción, el abastecimiento y la seguridad alimentaria de la República Dominicana.

La mesa principal estuvo integrada, además, por los alcaldes César Álvarez, de Villa González, y Eddy Báez, de Santiago Oeste, junto a dirigentes y coordinadores zonales de distintas provincias.

La juramentación representa un nuevo paso en la expansión de la estructura política de Arnaud y en la incorporación de profesionales, técnicos y dirigentes vinculados al desarrollo productivo y rural.