Entregan RD$20.4 millones en bonificaciones tecnificar riego

La entrega estuvo encabezada por el director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez.

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SAN JUAN.- La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), entregó 29 certificados de bonificación por un monto total de RD$20,428,762.97, destinados a impulsar el uso eficiente del agua y el aprovechamiento de energía solar en sistemas de riego.

Del monto total, RD$7,324,139.64 fueron asignados a 12 productores de la convocatoria Regional Sur; RD$4,456,620.62 a cinco beneficiarios de Fotovoltaica Nacional, y RD$8,648,002.71 a 12 agricultores de San Juan y Elías Piña.

TECNIFICACIÓN PARA REDUCIR COSTOS

Durante el acto, el director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, destacó que la implementación de sistemas de riego tecnificado y soluciones de energía solar permite reducir costos de operación y mejorar la eficiencia de las unidades productivas.

Caamaño Vélez señaló que estas iniciativas forman parte de las acciones del Gobierno para modernizar el sector agropecuario mediante tecnologías que favorezcan una agricultura más sostenible y resiliente frente a los efectos del cambio climático.

“Con esta entrega el Gobierno reafirma su compromiso de seguir avanzando hacia la modernización del campo dominicano, brindando a los productores herramientas que les permitan aprovechar el agua, aumentar su productividad y fortalecer la rentabilidad de sus predios”, expresó.

FORTALECEN RESPUESTA ANTE LA SEQUÍA

Según la TNR, las bonificaciones del Fotesir, junto con el apoyo financiero del programa Bagri-Riego, han contribuido a reducir el costo promedio por tarea de los sistemas de riego de RD$35,000 a RD$15,978.41.

En la actividad participaron las gobernadoras de Azua, Minerva Navarro, y de Elías Piña, Migdaly De los Santos, además de representantes del Banco Agrícola.

Con estos 29 nuevos certificados, suman 207 los productores bonificados hasta la fecha en distintas regiones del país, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante la sequía y promoviendo el uso de tecnologías de riego y fuentes de energía renovable.

an/am