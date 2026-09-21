Fernández dice relación con diáspora más allá de las remesas

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PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, planteó que República Dominicana debe avanzar hacia una relación con su diáspora que trascienda el envío de remesas y aproveche el conocimiento, la experiencia y el talento acumulados por los dominicanos residentes en el exterior.

Hizo el planteamiento durante un recorrido por Pensilvania, donde participó en actividades con representantes de la comunidad dominicana en Filadelfia y Reading. En esta última ciudad encabezó un encuentro político y comunitario en el que también juramentó nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo.

APORTE DE LAS REMESAS

Durante su intervención, el exmandatario reconoció la importancia de las remesas para la economía dominicana y estimó que los dominicanos en el exterior envían alrededor de 13,000 millones de dólares anuales.

Fernández sostuvo que ese flujo de divisas contribuye a la estabilidad del peso y advirtió que una reducción significativa tendría efectos sobre el tipo de cambio, la inflación y las condiciones económicas del país.

El dirigente político expresó su gratitud a los dominicanos residentes en el extranjero por el respaldo económico que brindan a sus familias y al país.

MÁS ALLÁ DE LAS REMESAS

Fernández propuso aprovechar también el capital humano de la diáspora, mediante la incorporación de profesionales, empresarios y técnicos dominicanos al desarrollo nacional.

Como ejemplo, mencionó a ingenieros y otros profesionales que ocupan posiciones de responsabilidad en Estados Unidos, entre ellos un ingeniero dominicano vinculado a la construcción de un puente de tres niveles en Miami-Dade y una dominicana que dirige una institución universitaria en Florida.

ALIANZA ESTRATÉGICA

El expresidente afirmó que los aproximadamente tres millones de dominicanos que viven fuera del país representan un potencial que debe ser integrado a una estrategia nacional de desarrollo.

Fernández vinculó su planteamiento con su propia experiencia migratoria y recordó que llegó a Nueva York a los ocho años, donde cursó parte de sus estudios y comenzó trabajando como repartidor.

“Siempre me he sentido parte” de la diáspora, afirmó al destacar que conoce sus esperanzas y dificultades.

La agenda en Pensilvania forma parte de su recorrido por Estados Unidos, que combina actividades políticas, académicas y encuentros con la comunidad dominicana.

an/am