Canciller dice Haití ocupa lugar prioritario en agenda Abinader

El Canciller Bisonó conversó con periodistas este lunes 21 de septiembre en Nueva York.

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NUEVA YORK.- La situación de Haití ocupa un lugar prioritario en la agenda del presidente Luis Abinader en Nueva York, donde participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostiene reuniones para abordar la crisis política y de seguridad que afecta al vecino país.

El canciller dominicano Víctor Bisonó afirmó este lunes que República Dominicana mantiene el tema haitiano como uno de los principales asuntos de sus conversaciones en Naciones Unidas, especialmente ante el proceso de renovación del mandato de las fuerzas internacionales desplegadas en Haití y la posibilidad de que se celebren elecciones.

INSISTE EN LA ESTABILIDAD

“El tema haitiano es muy importante para nosotros porque se tiene que renovar las fuerzas que están presentes aquí y más de cara a la posibilidad que ellos están planteando de realizar elecciones”, declaró Bisonó.

Sostuvo que República Dominicana ha insistido en la necesidad de que se generen condiciones de seguridad y estabilidad que permitan a los haitianos permanecer y desarrollar sus vidas en su propio territorio.

ABINADER DESARROLLA AGENDA BILATERAL

Además de las conversaciones relacionadas con Haití, el presidente Abinader tiene programados encuentros con representantes de otros países para abordar asuntos económicos, comerciales y de inversión.

Bisonó informó que el mandatario sostendrá reuniones con representantes de Colombia para tratar temas vinculados con las relaciones económicas y las inversiones entre ambas naciones.

Asimismo, contempla un encuentro con autoridades de Perú, en el que serán analizadas las inversiones peruanas en República Dominicana y las oportunidades de negocios para empresarios dominicanos en ese país.

“Hay buenas inversiones de peruanos en la República Dominicana y también dominicanos que van a buscar algún tipo de negocio para Perú”, manifestó el canciller.

PASAPORTE BIOMÉTRICO Y DIÁSPORA

La agenda presidencial en Nueva York comenzó el domingo con la entrega del primer pasaporte biométrico dominicano y un acto de reconocimiento a 14 dominicanos destacados residentes en Estados Unidos.

an/am/sp