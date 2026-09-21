Canciller dice Haití ocupa lugar prioritario en agenda Abinader

NUEVA YORK.- La situación de Haití ocupa un lugar prioritario en la agenda del presidente Luis Abinader en Nueva York, donde participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostiene reuniones para abordar la crisis política y de seguridad que afecta al vecino país.
El canciller dominicano Víctor Bisonó afirmó este lunes que República Dominicana mantiene el tema haitiano como uno de los principales asuntos de sus conversaciones en Naciones Unidas, especialmente ante el proceso de renovación del mandato de las fuerzas internacionales desplegadas en Haití y la posibilidad de que se celebren elecciones.
INSISTE EN LA ESTABILIDAD
“El tema haitiano es muy importante para nosotros porque se tiene que renovar las fuerzas que están presentes aquí y más de cara a la posibilidad que ellos están planteando de realizar elecciones”, declaró Bisonó.
Sostuvo que República Dominicana ha insistido en la necesidad de que se generen condiciones de seguridad y estabilidad que permitan a los haitianos permanecer y desarrollar sus vidas en su propio territorio.
ABINADER DESARROLLA AGENDA BILATERAL
Además de las conversaciones relacionadas con Haití, el presidente Abinader tiene programados encuentros con representantes de otros países para abordar asuntos económicos, comerciales y de inversión.
Bisonó informó que el mandatario sostendrá reuniones con representantes de Colombia para tratar temas vinculados con las relaciones económicas y las inversiones entre ambas naciones.
Asimismo, contempla un encuentro con autoridades de Perú, en el que serán analizadas las inversiones peruanas en República Dominicana y las oportunidades de negocios para empresarios dominicanos en ese país.
“Hay buenas inversiones de peruanos en la República Dominicana y también dominicanos que van a buscar algún tipo de negocio para Perú”, manifestó el canciller.
PASAPORTE BIOMÉTRICO Y DIÁSPORA
La agenda presidencial en Nueva York comenzó el domingo con la entrega del primer pasaporte biométrico dominicano y un acto de reconocimiento a 14 dominicanos destacados residentes en Estados Unidos.
an/am/sp
Definitivamente al traidor Abinader hay que sacarlo del Poder Ejecutivo a la fuerza e imponer a un nacionalista con ideales de Duarte por convicción
En vez de preocuparse por el interés de la R.D. lo hace por Haití.
RD tiene la obligacion como signataria de los tratados internacionales de los derechos humanos de recibir a los refugiados.
ATENCION ONU, OEA, CIDH, ACNUR.
#BlackLivesMatter #RefugeesWelcome #NoHumanBeingIsIllegal #Factura1937
FACTURA 1937: MAS DE 350 MIL SERES HUMANOS ASESINADOS A SANGRE FRIA POR MANOS DOMINICANAS.
FACTURA 168-13: MAS DE 9 MILLONES DE SERES HUMANOS DESPOJADOS DE SU NACIONALIDAD POR UNA SENTENCIA RACISTA, FASCISTA Y XENOFOBICA.
FACTURA 27 DE FEBRERO 1844: INDEPENDENCIA DOMINICANA POR EL GRAN APOYO DE LOS REBELDES HAITIANOS, SIN ELLOS NO HABRIA INDEPENDENCIA.
#BlackLivesMatter #RefugeesWelcome #NoHumanBeingIsIllegal #Factura1937
Viego bugarr@n pedop4ilo .
Marra, RECUERDAS CUANDO LOS HAITIANOS INVADIERON m PAIS, no’ se’ si sera’s el tuyo\ porqu’ tu’ defiende demasiado alo Haitianos, , pero recuerdas , cuando ellos se metieron en MOCA, LA VEGA, SANTIAGO, Valverde, Monte- Cristi y asesinaron millares de Mijeres d e esas Localidades., Asi’ es que’ para mi’, Los Haitianos alla’ y Nosotros Aqio’. atte. Rafael RTivera- Riveroita- Haina- serie 93,