R. Dominicana entre los países con mas inflación en la región

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Santo Domingo, 22 sep.- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en agosto una variación mensual de 0,38 por ciento, con lo que la inflación acumulada durante los primeros ocho meses del año se mantuvo dentro del comportamiento previsto por las autoridades monetarias.

El encarecimiento interanual, medido entre agosto de 2025 y agosto de 2026, alcanzó 5,13 por ciento, 0,54 puntos porcentuales menos que el registrado en junio, cuando se situó en 5,67 por ciento.

MAYORES AUMENTOS EN AGOSTO

Durante agosto, los mayores aumentos de precios en República Dominicana se concentraron en alimentos y bebidas no alcohólicas, educación, transporte, bienes y servicios diversos, restaurantes y hoteles, además de muebles y artículos para el hogar. En conjunto, esos grupos explicaron el 88,38 por ciento de la variación mensual del IPC.

El comportamiento dominicano se situó entre los más elevados de las economías centroamericanas y caribeñas consideradas en la comparación regional, de acuerdo con datos recopilados por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca)

Honduras presentó en agosto la mayor inflación interanual, con 6,20 por ciento, seguida por República Dominicana con 5,13 por ciento. Guatemala registró 3,37 por ciento y El Salvador 3,19 por ciento, mientras Costa Rica mantuvo una tasa negativa de -0,17 por ciento.

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