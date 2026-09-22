El dólar subió y era vendido a $59.46; el euro sigue a $70.04

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 13 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$59.46.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD59.33

Venta: RD$59.46

EL EURO

El euro era vendido a RD$70.04 y comprado a RD$66.83.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó la jornada de este martes cotizando a 95,80 dólares el barril para sus contratos de futuros de octubre (los cuales expiran este mismo día), lo que supuso un levísimo avance del 0,02 % respecto al cierre anterior.