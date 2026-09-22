Trump duda entre acuerdo Irán o «aniquilar» a la Rep. Islámica

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NUEVA YORK.- En su discurso ante la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que tenía dudas sobre sus posibles acciones hacia Irán.

«Tengo que tomar una gran decisión. ¿Se hará un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue antes, quizá uno de los más grandes de Oriente Medio o incluso del mundo? ¿O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles nunca la oportunidad de volver a matar y a destruir personas y países, y los llevo al infierno sin ninguna posibilidad de supervivencia y sin ninguna esperanza de grandeza futura ni de generaciones futuras?», se preguntó Trump.

A continuación, el mandatario respondió y expresó su confianza en que se cerraría un acuerdo justo después de las elecciones.

«No tiene sentido que no lo hagan», agregó.

AGRADECIMIENTO AL CONSEJO DE SEGURIDAD

«Quiero dar las gracias al Consejo de Seguridad de la ONU por haber aprobado por abrumadora mayoría una resolución que condena los despreciables ataques terroristas de Irán contra la navegación comercial. Muchas gracias. Me complace decir que esa resolución recibió más copatrocinadores entre los Estados miembros de la ONU que cualquier otra resolución del Consejo de Seguridad en la historia. Eso significa algo. Ahora debemos mantenernos igual de unidos para sostener la presión», afirmó Trump.

PETRÓLEO Y ESTRECHO DE ORMUZ

En ese contexto, señaló que la Armada de Estados Unidos había escoltado recientemente más de 1.000 millones de barriles de petróleo fuera del estrecho de Ormuz.

«Está fluyendo más petróleo que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra. Estamos sacando 22, 25, 30, 32 y 37 barcos todos los días, todas las noches», dijo.

Trump también afirmó que el conflicto ucraniano terminaría más rápido de lo que la gente entendía.