Dice sostuvo una reunión «muy buena» con delegados de Irán

NUEVA YORK 22 Sep.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que ha mantenido un encuentro con la delegación iraní presente en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU que celebra esta semana su 81ª edición.
El inquilino de la Casa Blanca ha señalado en declaraciones a la prensa que su encuentro con representantes iraníes «ha ido muy bien». «Ha terminado hace una hora. Ha sido una reunión que ha durado tres horas. Fue una reunión muy buena. Debo decir que fue muy buena», ha indicado en presencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
«No puedo imaginar por qué no querrían hacerlo. Es grandeza, grandeza potencial, o aniquilación. Quiero decir, en un caso es la aniquilación, y la otra alternativa es la grandeza potencial. Podría ser un gran país», ha agregado.
Trump, que no ha precisado con quién se ha reunido, ha asegurado horas antes ante la Asamblea General de la ONU que un acuerdo con las autoridades iraníes para poner fin al conflicto en Oriente Próximo tendrá lugar «justo después de las elecciones» de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre en Estados Unidos, al tiempo que ha asegurado que «no tendría sentido no lograrlo».
of-am
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No se de donde ustedes sacaron esa noticia. Pero lo que Trump dijo fue que Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunieron este martes con representantes iraníes. En ningun momento el dijo que se reunio con nadie. Corrijan eso y rectifiquen la fuente.