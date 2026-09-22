PLD cuestiona alcance de investigación sobre SeNaSa 

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SANTO DOMINGO.– El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, afirmó que las actuaciones judiciales por las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) no han alcanzado, según su versión, a quienes habrían recibido las mayores cantidades de dinero dentro del supuesto entramado.

El exsenador de Elías Piña calificó el proceso como una “cortina de humo” y reclamó al Ministerio Público revelar los resultados de las delaciones premiadas realizadas durante la investigación.

INVESTIGAR FUNCIONARIOS Y DIRIGENTES PRM

El dirigente opositor alegó que las autoridades deben determinar si funcionarios y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) recibieron recursos provenientes de las irregularidades atribuidas a SeNaSa. También mencionó supuestos pagos de hasta 10 millones de pesos y cuestionó la identidad de un funcionario conocido, según dijo, como “Chilote”.

Lorenzo sostuvo además que las denuncias del PLD y la Fuerza del Pueblo provocaron el inicio de las investigaciones y acusó a integrantes del supuesto entramado de eliminar información de los sistemas de la aseguradora estatal.

CONSULTA DEL PLD

En el ámbito partidario, informó que el PLD mantiene para el 18 de octubre una consulta ciudadana para medir la aceptación de sus figuras y conocer la opinión de la población sobre temas nacionales.

Explicó que el proceso no constituye una elección formal del candidato presidencial y que sus resultados no obligarán al partido a respaldar a quien obtenga mayor aceptación. Sobre Abel Martínez, quien decidió no participar, indicó que podrá competir posteriormente mediante los mecanismos establecidos por la Ley de Partidos.

Durante una entrevista en El Despertador, del Grupo SIN, afirmó que cerca de cuatro millones de ciudadanos no afiliados podrán votar con su cédula y que la consulta abordará asuntos como inseguridad, combustibles y el caso SeNaSa.

El dirigente informó que el padrón del PLD ronda los 2.1 millones de personas, de las cuales más de un millón han sido verificadas.

Finalmente, cuestionó el proceso de selección de magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura y pidió mayor independencia judicial.

También reclamó al Gobierno reducir el gasto público y la nómina estatal, al tiempo que solicitó medidas para mitigar el impacto del aumento de los combustibles sobre la población.

an/am