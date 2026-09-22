Presidente dominicano destaca los avances de Meta RD 2036

El presidente Luis Abinader acompañado de otros funcionarios en el Foro Internacional Meta RD 2036 para el Pleno Desarrollo.

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NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader afirmó este martes que la iniciativa Meta RD 2036 avanza de manera satisfactoria como una plataforma de trabajo conjunto entre los sectores público y privado, orientada a identificar las áreas en las que el país necesita introducir cambios y aquellas que requieren consolidación para alcanzar el objetivo de duplicar el tamaño de la economía dominicana para 2036.

Al responder preguntas de la prensa tras concluir el Foro Internacional Meta RD 2036 para el Pleno Desarrollo, el mandatario manifestó que “realmente nos ha ido bastante bien” y aseguró que el Gobierno y el sector privado mantienen el trabajo conjunto para alcanzar la meta trazada.

“Meta 2036 es un proyecto que tenemos entre el sector privado y el sector público para duplicar el tamaño de nuestra economía para el 2036”, explicó Abinader.

Agregó que la iniciativa también se ha convertido en una plataforma de seguimiento en la que representantes de ambos sectores se reúnen mensualmente para evaluar las áreas que requieren cambios y aquellas en las que se debe continuar consolidando los avances.

REDUCCIÓN DE LA POBREZA

Abinader sostuvo que la República Dominicana ha avanzado hacia el objetivo de duplicar su economía y citó como uno de los indicadores de ese proceso la reducción de los niveles de pobreza registrados en el país.

“Hemos ido desarrollando para tener esa meta de duplicar nuestra economía en el 2036. Y una muestra de eso es el nivel de pobreza en la República Dominicana, que ha ido disminuyendo significativamente, de 26 %, 25.9 % que era en el 2019. El año pasado fue de 17 y este año va a seguir bajando”, expresó.

El presidente señaló que la evolución de este indicador forma parte de los resultados que, a su juicio, reflejan el proceso de transformación económica y social que experimenta el país.

FAO RECONOCERÁ A REPÚBLICA DOMINICANA

En otro aspecto, el jefe de Estado anunció que la República Dominicana recibirá el próximo 10 de octubre, en Roma, Italia, un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por los avances alcanzados en materia de seguridad alimentaria.

“Ya somos Hambre Cero y la FAO nos va a dar el certificado y nos va a dar un reconocimiento el día 10 de octubre en Roma, Italia”, informó Abinader.

El mandatario hizo el anuncio al ser consultado sobre los avances del país en materia de alimentación y seguridad alimentaria.

El reconocimiento de la FAO se sumará a los resultados que el Gobierno presenta como parte de las políticas dirigidas a mejorar las condiciones sociales y económicas de la población.

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