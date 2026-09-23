México vence a Las Reinas del Caribe en el Final Six Voleibol

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ZINACANTEPEC, México.- La selección femenina de México derrotó este lunes 3-0 a República Dominicana en el partido inaugural del Final Six Femenino NORCECA 2026, que se disputa en el Polideportivo de la Unidad Deportiva Juan Fernández Albarrán, en el Estado de México.

Las mexicanas se impusieron con parciales de 25-17, 25-18 y 25-20, apoyadas en un efectivo servicio que puso en dificultades la recepción dominicana durante todo el encuentro.

Las Reinas del Caribe buscarán este martes su primera victoria en el torneo cuando enfrenten a Canadá a las 8:00 de la noche, hora dominicana.

MÉXICO DOMINA EN ATAQUE Y SERVICIO

México superó a República Dominicana 44-33 en puntos de ataque, además de dominar 3-0 en bloqueos y 7-1 en aces. Ambos equipos cometieron 21 errores.

Sofía Maldonado encabezó la ofensiva mexicana con 19 puntos, todos mediante ataques, mientras Grecia Castro aportó 12, incluidos 10 remates y dos aces. Arleth Márquez sumó 10 unidades y lideró el partido en servicios directos, con cuatro.

Por República Dominicana, Flormarie Heredia fue la principal anotadora con ocho puntos.

México tomó el control del primer parcial desde temprano y llegó a dominar 14-10. Las dominicanas reaccionaron y se acercaron 19-17, pero Maldonado frenó el intento de remontada. Márquez produjo tres aces durante una racha que permitió a las locales colocarse 24-17 antes de cerrar el set 25-17.

En el segundo parcial, México volvió a presionar desde el servicio y se adelantó 10-6. República Dominicana logró acercarse 18-17 con aportes de Heredia y Alondra Tapia, pero Castro y Maldonado retomaron el control. Una racha de cinco puntos puso a las mexicanas 24-17 y Márquez selló el set 25-18.

México mantuvo el dominio en el tercero. Castro consiguió un ace para colocar el marcador 10-7 y las locales ampliaron la ventaja hasta 18-12. Las Reinas redujeron la diferencia a 19-16, pero Maldonado respondió con un ataque y Castro terminó el encuentro con un remate para el 25-20.

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