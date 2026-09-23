Washington Heights y el histórico Audubon Ballroom

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NUEVA YORK.- El Audubon Ballroom es un edificio histórico ubicado en Broadway y la calle West 165, en Washington Heights. Fue construido en 1912 y diseñado por el arquitecto Thomas W. Lamb. Recibió el nombre de Audubon en honor al naturalista John James Audubon, quien nació en Saint-Domingue, territorio que hoy forma parte de Haití.

El edificio tiene una decoración muy llamativa. En su fachada se observan muchos colores, figuras de animales y una gran estatua de Neptuno, el dios romano del mar. También hay pequeñas figuras de zorros, porque fox significa «zorro» en inglés.

El Audubon fue construido por William Fox, un inmigrante nacido en Hungría que llegó a Estados Unidos cuando era niño. Fox fue uno de los pioneros de la industria del cine y fundó la Fox Film Corporation, empresa que años después pasó a formar parte de 20th Century Fox y Fox News.

DE TEATRO Y SALÓN DE BAILE A CENTRO COMUNITARIO

En sus primeros años, el edificio albergó un teatro, un salón de baile y varios espacios para reuniones. Las comunidades europeas del vecindario asistían allí para ver películas, bailar y celebrar actividades especiales. Durante la década de 1930, algunos grupos judíos también utilizaron sus salones para realizar reuniones y ceremonias religiosas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Audubon Ballroom se convirtió en un importante lugar de reunión para la comunidad. Trabajadores, líderes y organizaciones se reunían allí para hablar sobre sus problemas. Durante la década de 1960, una parte del edificio funcionó como el Teatro San Juan, donde se presentaban películas en español.

EL ASESINATO DE MALCOLM X

Malcolm X, el líder afroamericano que luchó contra el racismo y defendió la justicia social, la dignidad y la igualdad de las personas negras, también realizaba reuniones en uno de sus salones. El 21 de febrero de 1965, mientras se preparaba para hablar ante cientos de personas, fue asesinado en el Audubon Ballroom. Tenía 39 años.

Muchos años después, una gran parte del Audubon Ballroom fue demolida. Sin embargo, los residentes y defensores de la historia de la comunidad lucharon y lograron conservar parte de su fachada y del antiguo salón.

Hoy, el edificio es propiedad de la Universidad de Columbia, pero alberga el Centro Conmemorativo y Educativo Malcolm X y Dra. Betty Shabazz. Allí se puede aprender sobre Malcolm X, su esposa Betty Shabazz y la lucha de ambos por los derechos humanos. El edificio parece decir: «Aunque mis paredes han cambiado, nunca olvidaré las historias que ocurrieron aquí».

LA PEQUEÑA REPÚBLICA DOMINICANA

Hoy, el Audubon Ballroom no cuenta solamente la historia de los europeos. También recuerda la vida y la lucha de Malcolm X, así como las historias de los inmigrantes, las familias y las comunidades que transformaron esta parte de la ciudad.

Entre ellas se encuentran los pueblos indígenas, irlandeses, judíos, afroamericanos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos y muchos otros grupos. Todos dejaron una huella importante.

Los dominicanos deben sentirse orgullosos de Washington Heights, el barrio que los acogió y que hoy muchos neoyorquinos llaman «La Pequeña República Dominicana».