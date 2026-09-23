Melenciano establece récord mundial 100 metros para sordos

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SANTO DOMINGO.- El velocista dominicano Christopher Melenciano estableció este martes un nuevo récord mundial en los 100 metros planos para atletas sordos, al registrar un tiempo de 10.17 segundos durante el XXIII Campeonato Japonés de Atletismo para Sordos.

Melenciano, doble medallista olímpico para sordos, superó la marca mundial de 10.21 segundos que permanecía en poder del estadounidense Wendell Gaskin Jr. desde 1996.

El dominicano, oriundo del sector Capotillo, se impuso en la prueba por delante del sueco Simon Sharapo, quien terminó segundo con tiempo de 10.58 segundos, y del colombiano Gian Marco Andrade Mosquera, tercero con 11.01.

UNA MARCA HISTÓRICA

El nuevo récord consolida a Melenciano como una de las principales figuras del atletismo para sordos y se suma a una trayectoria internacional que incluye dos medallas obtenidas en los Juegos Olímpicos para Sordos de Caxias do Sul, Brasil, en 2022.

En esa cita, el velocista dominicano conquistó la medalla de oro en los 200 metros y la plata en los 400 metros planos.

Melenciano también tuvo una destacada actuación en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde fue parte del equipo dominicano que conquistó la medalla de oro en el relevo mixto 4×400 metros.

El velocista compartió esa victoria con Marileidy Paulino, Anabel Medina y Erick Sánchez, en una de las actuaciones destacadas del atletismo dominicano durante el evento regional.

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