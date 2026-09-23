NY: Raquel Arbaje participa en diálogo primeras damas ONU

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NUEVA YORK.- La primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, participó en el diálogo «Liderazgo y alianzas para el impacto social», un encuentro que reunió a primeras damas de América Latina en Nueva York, en el marco de la agenda del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro fue organizado por el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), en colaboración con la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes de América Latina (ALMA), como un espacio para intercambiar experiencias y explorar oportunidades de colaboración en iniciativas de impacto social.

Arbaje compartió parte del trabajo que se impulsaba desde la Oficina de la Primera Dama y el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), con énfasis en las acciones dirigidas a la salud, la prevención y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Destacó la importancia de poner en común las experiencias desarrolladas en los distintos países y de identificar oportunidades para fortalecer iniciativas que pudieran ampliar su alcance mediante la cooperación y la articulación de esfuerzos.

«Cuando compartimos lo que funciona y sumamos voluntades, podemos llevar más lejos iniciativas que ya están transformando vidas», expresó.

ALIANZAS REGIONALES

El diálogo formó parte de los encuentros que las primeras damas y representantes de la región desarrollaron durante la agenda internacional que acompañó la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y buscó propiciar el intercambio de experiencias y la creación de nuevas alianzas y proyectos de alcance regional.

La participación de Arbaje se sumó a las actividades que desarrolló junto al presidente Luis Abinader durante su estadía en Nueva York con motivo de la 81ª Asamblea General de la ONU.

El domingo, la primera dama acompañó al mandatario en la cuarta edición del reconocimiento «Dominicano Destacado en el Exterior: INDEX somos todos», durante la cual fueron reconocidos 14 dominicanos residentes en Estados Unidos por sus trayectorias y aportes en ámbitos como la salud, educación, tecnología, negocios, arte, servicio público y trabajo comunitario.

La agenda de la delegación dominicana tuvo como punto central la participación del presidente Abinader en el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de reuniones de alto nivel y actividades relacionadas con cooperación, desarrollo, inteligencia artificial, comercio e inversión.