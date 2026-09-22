Abinader y director de UNESCO abordan avances educativos RD

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NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader sostuvo este martes una reunión bilateral con el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, en la sede de las Naciones Unidas, donde analizaron los avances de República Dominicana en materia educativa y la posibilidad de establecer en Punta Bergantín un instituto especializado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Durante el encuentro, ambos abordaron los resultados del Global Education Monitoring Report 2026, dedicado al acceso y la equidad educativa y concebido como parte de la evaluación del progreso hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 sobre educación de calidad.

De acuerdo con los datos presentados por la Presidencia, República Dominicana registra avances en las tasas de finalización educativa entre 2015 y 2024. La conclusión de la educación primaria aumentó de 90 % a 96 %, mientras que en secundaria baja pasó de 83 % a 89 % y en secundaria alta de 56 % a 64 %.

PROYECTO STEM EN PUNTA BERGANTÍN

Otro de los temas tratados fue la posibilidad de establecer en el Centro de Innovación de Punta Bergantín un instituto orientado a fortalecer la formación en las áreas STEM, tomando como referencia el modelo que desarrolla la UNESCO en Shanghái.

La propuesta se encuentra en fase de conversaciones y estaría dirigida a impulsar la investigación, la innovación y la formación de talento en áreas vinculadas con la ciencia y la tecnología.

Punta Bergantín contempla, además de su oferta turística y residencial, un distrito de innovación y otras instalaciones destinadas a diversificar las actividades económicas y de conocimiento en la zona norte del país.

ACOMPAÑANTES

En la reunión participaron junto al presidente Abinader el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, y el representante permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas, Wellington Bencosme.

El encuentro forma parte de la agenda que desarrolla el mandatario dominicano en Nueva York con motivo de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que incluye reuniones bilaterales y encuentros de alto nivel sobre educación, desarrollo, inteligencia artificial, comercio e inversión.

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