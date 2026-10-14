Reino Unido refuerza ejercicio militar en reconquista Malvinas

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LONDRES.– Unos 150 paracaidistas británicos participaron junto a 100 reservistas locales en un ejercicio militar de seis días en las islas Malvinas, que incluyó simulacros de asaltos anfibios y ataques contra posiciones enemigas, en medio de las tensiones entre el Reino Unido y Argentina por la soberanía del archipiélago.

El entrenamiento fue reportado el martes 13 de octubre por el diario londinense The Times, que informó que las maniobras contemplaron escenarios inspirados en algunas de las principales batallas de la guerra de las Malvinas de 1982.

LONDRES ADVIERTE SOBRE POSIBLES REFUERZOS MILITARES

Una fuente de alto rango del área de Defensa británica declaró a GB News que el Reino Unido podría reforzar rápidamente su presencia militar en las islas si aumenta la amenaza a la seguridad del territorio.

Según la fuente, la respuesta podría canalizarse a través de la base aérea de Mount Pleasant, principal instalación militar británica en el archipiélago, desde donde Londres mantiene capacidades para desplegar personal y recursos de defensa.

Las maniobras se desarrollan en un contexto de renovadas fricciones diplomáticas y estratégicas entre ambos países, que mantienen una disputa histórica por la soberanía de las islas, situadas en el Atlántico Sur.

ARGENTINA AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE EMPRESAS PETROLERAS

El pasado septiembre, el Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, intensificó las medidas contra compañías vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Malvinas.

Buenos Aires advirtió que impondría sanciones a las empresas que operen en esa zona sin autorización argentina, al considerar que las actividades relacionadas con los recursos naturales del archipiélago deben contar con el consentimiento de las autoridades del país sudamericano.

La disputa por las Malvinas continúa siendo uno de los principales puntos de confrontación entre Argentina y el Reino Unido. Ambos países se enfrentaron militarmente en 1982, conflicto que concluyó con la victoria británica y dejó profundas consecuencias políticas y humanas.

Desde entonces, Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas, mientras el Reino Unido conserva el control del territorio y sostiene su posición de que sus habitantes deben decidir su futuro.