Refuerzan alianza internacional RD contra el crimen organizado

La ministra Faride Raful, y su homólogo de España, Fernando Grande-Marlaska Gómez, encabezaron este martes el encuentro Anual 2026 de EL PACCTO 2.0, en Santo Domingo.

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Santo Domingo, 13 oct (Prensa Latina) La República Dominicana reforzó la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional mediante el trabajo conjunto de 26 instituciones nacionales con sus homólogas de otros países.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, precisó que entre 2024 y 2025, un total de 147 funcionarios dominicanos participaron en 82 actividades especializadas en los ámbitos policial, judicial, penitenciario, financiero y de ciberseguridad.

Al inaugurar el Encuentro Anual 2026 de EL PACCTO 2.0, que sesiona en esta capital, Raful destacó entre los resultados la incorporación del país a la Red de colaboración LYNX contra la trata de personas y su participación en una operación multinacional desarrollada en 10 países, que permitió rescatar a 153 víctimas.

ENFRENTAR TRAFICO ILICITO DE ARMAS EN LA REGION

También resaltó la articulación con el Sistema de Seguridad Regional de la Comunidad del Caribe (Caricom Impacs) para enfrentar el tráfico ilícito de armas en la región.

La ministra explicó que las redes criminales operan a través de las fronteras y vinculan actividades como el tráfico de drogas, armas y personas con el movimiento ilícito de capitales, lo que exige respuestas coordinadas entre instituciones y países.

En el ámbito nacional, relacionó esos esfuerzos con la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada cada lunes por el presidente Luis Abinader, en la que los organismos responsables de la seguridad pública revisan indicadores y coordinan acciones.

Asimismo, señaló que el trabajo con la Unión Europea contribuye al fortalecimiento institucional en áreas como la clasificación penitenciaria, el control interno en las prisiones, el análisis criminal mediante inteligencia artificial y la formación anticorrupción de funcionarios vinculados a las contrataciones públicas.

El Encuentro Anual 2026 de EL PACCTO 2.0 reúne del 13 al 15 de octubre en Santo Domingo a delegaciones de América Latina, el Caribe y la Unión Europea para definir prioridades de cooperación para el período 2027-2030.

rgh/mpv