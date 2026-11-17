SANTO DOMINGO, República Dominicana. Edwin De los Santos, presidente de AES Dominicana, fue reelecto para presidir la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina y el Caribe (AACCLA, por sus siglas en inglés) durante el período 2026-2027, desde donde continuará impulsando una agenda de integración comercial, competitividad y cooperación empresarial entre los países del hemisferio.

La designación para un segundo mandato da continuidad a su liderazgo al frente de esta organización, afiliada a la Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce), que agrupa a las cámaras americanas de comercio de 27 países de América Latina y el Caribe y representa a más de 20,000 empresas y ejecutivos vinculados al intercambio comercial y la inversión en la región.

De los Santos destacó el papel del comercio internacional en el desarrollo económico y social de las Américas, así como las oportunidades que ofrecen la tecnología, la innovación y una mayor colaboración entre los países para fortalecer su posición en la economía global.

“El comercio de bienes y servicios ha contribuido a mejorar la calidad de vida de millones de personas, elevar la productividad y diversificar las economías de nuestro hemisferio. Hoy, las Américas tienen una oportunidad extraordinaria de fortalecer su integración y colaboración, aprovechar la tecnología y sus capacidades humanas para impulsar el crecimiento y el desarrollo”, expresó De los Santos.

Durante su trayectoria empresarial, De los Santos ha promovido iniciativas orientadas a fortalecer las relaciones comerciales entre República Dominicana y Estados Unidos. Como expresidente de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), participó en esfuerzos vinculados con la competitividad, la modernización del comercio y la atracción de inversiones.

Su continuidad al frente de AACCLA se produce en un contexto de transformación de las cadenas de suministro, digitalización de las economías y nuevas oportunidades de colaboración entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

De los Santos también reconoció el respaldo de las cámaras americanas de comercio de la región, de la U.S. Chamber of Commerce y del equipo de AACCLA, así como el apoyo de AES Corporation a sus responsabilidades de liderazgo empresarial.

Durante el período 2026-2027, su gestión tendrá como prioridades la integración comercial, el fortalecimiento de las relaciones empresariales y el aprovechamiento de las oportunidades de inversión y desarrollo tecnológico en el hemisferio.

Sobre AACCLA

La Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina y el Caribe (AACCLA) es una organización afiliada a la U.S. Chamber of Commerce que reúne a las cámaras americanas de comercio de 27 países de la región y representa a más de 20,000 empresas y ejecutivos. Su misión es promover el libre comercio, los mercados abiertos y la libre empresa como motores del desarrollo económico y social, facilitando el diálogo entre el sector privado y las autoridades de Estados Unidos y América Latina.