Reconocen al rector UASD por fortalecer el cooperativismo

Ramón Guillermo de la Cruz Ventura, presidente de entregó el reconocimiento a Editrudis Beltrán, este 7 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- La Cooperativa de Servicios Múltiples de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (COOEPROUASD) reconoció al rector de la UASD, Editrudis Beltrán, por el respaldo brindado al fortalecimiento y desarrollo del cooperativismo universitario.

El presidente del Consejo de Administración de la COOEPROUASD, Ramón Guillermo de la Cruz Ventura, destacó el saneamiento financiero de la institución y el cumplimiento de compromisos con la entidad.

Durante un acto celebrado en el Salón del Consejo Universitario, resaltó que la actual gestión logró saldar, en menos de dos años, una deuda histórica de RD$135 millones que la universidad mantenía con la cooperativa.

APOYO AL PROGRAMA DE PRESTAMOS NAVIDEÑOS

Asimismo, destacó que las retenciones realizadas por nómina son transferidas a la cooperativa en un plazo máximo de 48 horas, en cumplimiento del Decreto 1498 de 1971, lo que ha contribuido a mantener su estabilidad financiera.

La directiva también valoró el respaldo de la Rectoría al programa de préstamos navideños, iniciativa que facilita recursos económicos a profesores, empleados y jubilados de la universidad durante la temporada decembrina.

Al recibir la distinción, Editrudis Beltrán Crisóstomo expresó su agradecimiento y aseguró que el servicio ha sido el eje de su gestión.

VINIMOS A ESTE MUNDO A SERVIR Y AYUDAR

«En el acto de reconocer y ser reconocido, siempre he preferido lo primero, porque entiendo que vinimos a este maravilloso mundo a servir, a ayudar a los demás y, a través del trabajo, a transformar para mejor aquello que encontramos», manifestó.

El rector recordó que la cooperativa, fundada el 18 de noviembre de 1977, inició con un capital de RD$2,800 y apenas 15 socios, y destacó su crecimiento sostenido desde su incorporación al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) en 1979.

an/am