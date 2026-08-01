Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori: mandatarias con similitudes

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POR ANDRES MARTINEZ MORALES

México y Perú no solo se distinguen por tener en la jefatura del Estado y Gobierno a dos mujeres, sino que estas, como lideresas de sus países, comparten varios aspectos que vale la pena señalar. Pese a estar ubicadas en espectros políticos distintos, las presidentas de México y Perú no son muy diferentes. De hecho, su historia está integrada por elementos que se asemejan. Esto se evidencia no solo en su rol político, sino en ciertos aspectos a nivel particular.

En primera instancia, sus orígenes. Los abuelos de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no eran oriundos de ese país. De hecho, sus antepasados maternos y paternos eran inmigrantes de Europa Oriental. Esto explica que el apellido Sheinbaum tenga un origen europeo.

Paralelamente, los ancestros de Keiko Sofía Fujimori, actual presidenta de la República del Perú, eran de ascendencia asiática. Sus abuelos eran inmigrantes de Japón que se asentaron en Perú en el siglo XIX. Fujimori Higuchi, apellidos de la mandataria, son oriundos del país nipón. Por ello, ambas mandatarias poseen un origen foráneo.

Carlos Sheinbaum y Alberto Fujimori, padres de las jefas de Estado y Gobierno, eran profesionales de la ingeniería. Ambos construyeron una trayectoria destacada en sus ocupaciones. En el caso en cuestión, las presidentas de México y Perú poseen dos hijos reconocidos y un divorcio confirmado, por lo que su historia de vida también tiene puntos convergentes.

Claudia Sheinbaum Pardo y Keiko Sofía Fujimori Higuchi realizaron estudios de posgrado en Estados Unidos. Como parte de su programa doctoral, la mexicana realizó su investigación final en la Universidad de Berkeley. Por otro lado, la peruana posee su titulación de grado y posgrado en dos universidades estadounidenses. La relación implícita entre ambas se vislumbra incluso en detalles como su altura.

La presidenta peruana mide aproximadamente 1.60 metros, mientras que la presidenta mexicana mide 1.62 metros, por lo que son dos de las mandatarias de menor estatura en Latinoamérica.

Antes de asumir la gestión del gobierno mexicano y peruano, respectivamente, Sheinbaum y Fujimori ya tenían una vida política activa. La primera, entre sus posiciones políticas, fue Secretaria de Medio Ambiente en el Distrito Federal y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La segunda, fue Primera Dama del Perú, congresista del país por Lima y cuatro veces candidata presidencial. Esto comprueba que ambas dirigentes contaban con una trayectoria previa en el contexto público antes de asumir sus cargos vigentes.

En otro orden, sus agrupaciones políticas, Morena y Fuerza Popular, son consideradas por muchos analistas actuales como los partidos más grandes de sus naciones, sobre todo por su organización

y expansión. Además, poseen actualmente la mayor representación por partido político a nivel congresual en México y Perú. Esto convierte a las presidentas Sheinbaum y Fujimori en lideresas políticas de las mayores agrupaciones políticas de sus países.

La actual gobernante mexicana es la primera mujer elegida por voto popular. En el caso del Perú, esto también se repite. Ambas comparten el mismo número en la línea presidencial republicana de sus países: sexágesimo sexto. Esto implica que tanto Claudia Sheinbaum como Keiko Fujimori ocupan el 66º puesto como presidentas de sus países.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México a finales de 2025; sin embargo, la presidenta Fujimori ha expresado su intención de recuperar la relación con el país norteamericano. Con la anuencia de México a esta propuesta, se prevé el restablecimiento de las relaciones entre estos dos países, los cuales no solo se vinculan en el marco presidencial, sino en ciertos elementos culturales, como sus gastronomías, religiones y herencias indígenas