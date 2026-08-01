Festival cultural japonés en La Vigía, Dajabón

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DAJABON.- Este fin de semana estará celebrándose en el área central de la colonia japonesa de La Vigía la segunda versión del festival Dajapon Fest 2026.

Se trata de una vistosa actividad concebida para resaltar los valores culturales, folclóricos, gastronómicos y religiosos -entre otros aspectos-, que adornan a la pujante población de descendientes de los primeros colonos japoneses que arribaron a tierra dominicana en 1956 en busca de rehacer sus vidas, laceradas brutalmente por el flagelo de la Segunda Guerra Mundial.

La llegada se produjo el 26 de julio de 1956, teniendo como lugar de arribo el puerto de Ciudad Trujillo.

Con la mencionada celebración estará exaltándose la hazaña, con carácter de odisea, encaminada y sostenida de manera gallarda y decorosa por los esforzados agricultores nipones que llegaron desde tierras lejanas a compartir con nosotros sus virtudes, conocimientos, honradez y templanza.

70 anos después, los descendientes de aquel decidido grupo de nobles agricultores recuerdan a sus ancestros con un significativo evento en el que la música, el folklor, la gastronomía, artesanía, los deportes y un sinfín de expresiones propias de la Tierra del Sol Naciente y de sus gentes, se constituirán en la atracción principal.

jpm-am