Regresa el Campeonato Match Play de Golf a Punta Espada

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CAP CANA, Punta Cana.– Los principales golfistas amateurs y profesionales del país volverán a competir en el prestigioso campo Punta Espada, reconocido como el mejor del Caribe, durante una nueva edición del Campeonato Nacional Match Play, organizado por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) con el respaldo de Cap Cana.

El certamen reunirá a 72 participantes clasificados en el Tour Nacional de Fedogolf y comenzará este viernes 31 de julio con el registro de los competidores a partir de las 11:00 de la mañana. Las primeras salidas, correspondientes a la Categoría A, iniciarán a la 1:00 de la tarde desde el hoyo 1.

La jornada del sábado 1 de agosto contempla los enfrentamientos de cuartos de final, con salidas simultáneas desde los hoyos 1 y 10 a las 7:30 de la mañana. Posteriormente, a la 1:00 de la tarde, se disputarán las semifinales.

El torneo concluirá el domingo 2 de agosto con las finales, mientras que a la 1:00 de la tarde se celebrará un almuerzo de premiación para reconocer a los campeones de cada categoría.

Desde la inauguración de Punta Espada en noviembre de 2006, Cap Cana ha desempeñado un papel clave en el desarrollo del golf dominicano, apoyando tanto el crecimiento del circuito profesional como el fortalecimiento del golf amateur.

La competencia incluirá las categorías Profesional, A, Mid Amateur, AA, B, C, D, Senior A, Senior B, Senior C, Super Senior A y Super Senior B. Los jugadores obtuvieron su clasificación tras finalizar entre los ocho mejores de sus respectivas divisiones durante el Tour Nacional celebrado el primer fin de semana de junio.

En la edición de 2024, el puertoplateño Julio Santos se alzó con el título nacional, mientras que en 2025 el capitaleño Juan José Guerra conquistó el campeonato tras imponerse luego de 18 hoyos.

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