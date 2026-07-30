Tabar dice revisará nueva ley juegos de azar tras aprobación

Tabar dijo este 29 de julio del 2026 que deben ser revisadas las decisiones adoptadas al margen de los decretos que regulan este proceso.

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SANTO DOMINGO.– El coordinador del proceso de regularización de los juegos de azar, Teófilo «Quico» Tabar, anunció que, una vez entre en vigor la ley que crea la Dirección General de Juegos, propondrá una revisión exhaustiva de las decisiones adoptadas al margen de los decretos que regulan este proceso.

El proyecto de ley, que ya fue aprobado por el Senado y posteriormente modificado por la Cámara de Diputados tras ser declarado de urgencia, deberá regresar a la cámara alta para su aprobación definitiva.

La iniciativa busca establecer normas para la autorización, fiscalización y supervisión de las actividades vinculadas a las apuestas y los juegos de azar en todo el territorio nacional.

Tabar recordó que fue designado coordinador mediante el Decreto 63-22, emitido en febrero de 2022, y señaló que el Poder Ejecutivo reactivó el Consejo de Seguimiento con el Decreto 197-26, ampliando sus competencias para supervisar todas las modalidades de juegos de azar.

Sin embargo, indicó que ese organismo aún espera las disposiciones oficiales que le permitan ejercer plenamente sus funciones.

LLAMADO A EVITAR CAMBIOS EN EL SECTOR

En relación con las diferencias surgidas en torno a algunos artículos del proyecto de ley, Tabar afirmó que estas responden a intereses propios de la actividad, aunque evitó referirse a sectores específicos.

Asimismo, adelantó que solicitará que todas las actuaciones realizadas fuera de los límites establecidos por los decretos sean evaluadas por la futura Dirección General de Juegos y el Consejo de Seguimiento.

El funcionario exhortó a empresarios, autoridades y demás actores del sector a no realizar cambios en el estatus de las operaciones mientras concluye el proceso legislativo, para evitar decisiones que posteriormente puedan ser objeto de revisión.

Finalmente, sostuvo que la nueva legislación representa una oportunidad para fortalecer la regulación del sector, transparentar los procesos y corregir irregularidades acumuladas durante años.

an/am