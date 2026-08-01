Un recurso estratégico para descarbonizar la industria cementera

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

POR VICTOR DE LOS SANTOS

Durante los últimos años, el debate sobre el cambio climático ha estado dominado por temas como las energías renovables, la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde y la captura de carbono. Sin embargo, existen recursos naturales menos visibles que también pueden desempeñar un papel importante en la transición hacia una economía baja en emisiones y más resiliente frente a los impactos ambientales.

Uno de ellos es la puzolana, una roca de origen volcánico que, por sus propiedades físicas y químicas, ha despertado creciente interés científico e industrial. Su valor no se limita a la construcción; también puede aportar a la agricultura, al ahorro de divisas y al aprovechamiento responsable del capital natural.

La industria cementera representa uno de los mayores retos ambientales del siglo XXI. Diversos estudios estiman que la fabricación de cemento aporta aproximadamente entre el 7 % y el 8 % de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO₂). La mayor parte de esas emisiones proviene de la producción de clínker, componente esencial del cemento Portland, cuya elaboración requiere temperaturas cercanas a los 1,450 °C y libera CO₂ tanto por el consumo energético como por la descomposición química de la caliza.

Ante esta realidad, la sustitución parcial del clínker por materiales cementantes suplementarios, entre ellos las puzolanas naturales, se ha convertido en una de las estrategias más viables para reducir la huella de carbono del cemento. Investigaciones recientes muestran que cementos elaborados con puzolanas pueden mantener buen desempeño mecánico, mejorar la microestructura del hormigón, reducir su porosidad e incrementar su durabilidad.

En muchos casos, la sustitución de hasta un 30 % del clínker por puzolana resulta técnicamente posible, siempre que el material cumpla con las especificaciones requeridas.

Importancia

Para la República Dominicana, esta posibilidad tiene una importancia particular. Cada tonelada de clínker sustituida por puzolana nacional puede representar menos emisiones, menor importación de insumos, ahorro de divisas y mayor valor agregado para un recurso geológico disponible en el país. Además, puede fortalecer la competitividad de la industria cementera y abrir nuevas oportunidades de inversión, empleo y financiamiento climático.

Pero el potencial de la puzolana no termina en el cemento. En la agricultura también puede desempeñar un papel relevante, especialmente en tiempos de sequías, lluvias extremas y degradación de los suelos.

La puzolana no es un fertilizante. Su función principal es actuar como acondicionador físico del suelo. Se puede incorporar mezclada con tierra, compost, humus, fibra de coco u otros sustratos orgánicos. Gracias a su estructura porosa, mejora la aireación de las raíces, ayuda a retener humedad, reduce la compactación y disminuye la pérdida de nutrientes por lixiviación.

Dicho de forma sencilla: la puzolana no alimenta directamente a la planta; mejora el ambiente donde la planta desarrolla sus raíces.

jpm-am