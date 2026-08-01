Calidad del gasto público en tiempo de austeridad (OPINION)

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POR MARCELINO LARA

A las actuales autoridades gubernamentales se le ha aconsejado en múltiples ocasiones que deben hacer el esfuerzo de mejorar la calidad del gasto, pero nunca han hecho caso.

Y esto así, porque no es suficiente con tan solo reducirlo, que tampoco lo han hecho, sino que también se hace necesario mejorar la calidad de dicho gasto, para lograr un impacto más positivo en el incremento del PIB.

Todo ha sido como clamar en el desierto, porque no han hecho caso a ninguna de las voces que se lo han solicitado hasta la saciedad.

Un análisis del gasto ejecutado en el primer cuatrimestre del año, comparado con lo sucedido en el mes de junio 2026 arroja unos llamativos resultados para algunas partidas presupuestarias que todos suponíamos que estaban siendo sometidas a una estricta austeridad gubernamental.

Haciendo uso de información publicada en el portal oficial de Transparencia Fiscal, la economista investigadora del CREES, Mercedes Carrasco, elaboró un gráfico muy llamativo donde compara partidas del gasto público que todos creíamos estaban bajo un estricto régimen de austeridad.

Escalofriante

La destacada investigadora comparó el gasto del primer cuatrimestre de 2026, con el gasto ejecutado solamente en junio del mismo año, y los resultados fueron escalofriantes.

En el primer cuatrimestre del 2026, el gasto ejecutado en publicidad y propaganda fue de 262.91 millones de pesos, pero en el mes de junio, y solamente en ese mes junio, el gasto en publicidad ascendió a 1,075.55 millones de pesos, un incremento porcentual de 309.1% con respecto al monto acumulado en los primeros cuatro meses del año 2026.

La partida Pasajes y Gastos de transporte se incrementó en 136.3% en junio respecto a lo acumulado en el primer cuatrimestre del 2026. El gasto en eventos, festividades y entretenimiento creció en 92.8%, y el gasto en combustibles y lubricantes lo hizo en 58.5%.

Los servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales crecieron en 122.3%.

Queda así demostrado que mientras nuestras autoridades gubernamentales expresan un discurso de austeridad de cara a la galería, en la parte de adentro de la casa están pergreñando algo muy diferente a lo que nos venden a través de los medios de comunicación.

Entonces, de que austeridad es que nos están hablando?

JPM