CONFEPASO reconoce a José Espinal por aporte a equitación

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SANTIAGO, República Dominicana.– La Confederación Internacional de Paso Fino (CONFEPASO) otorgó un reconocimiento especial al ingeniero José Espinal Fernández, propietario del Centro Ecuestre Hacienda Guayacán y presidente de Constructora Vistasol, por su contribución al desarrollo y éxito del XV Mundial CONFEPASO de Equitación en Caballos de Paso 2026.

La distinción destaca su trayectoria, compromiso con la excelencia y respaldo al crecimiento del caballo de paso fino en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. El homenaje fue realizado en la pista principal del Centro Ecuestre Hacienda Guayacán, ubicado en el sector La Barranquita, en Santiago de los Caballeros, ante la presencia de delegaciones internacionales, jueces y competidores.

El presidente de CONFEPASO, Jerón Muñiz, encabezó el acto y resaltó que la moderna infraestructura que alberga el campeonato es fruto de la visión y liderazgo del ingeniero Espinal Fernández, cuyas inversiones y adecuaciones permitieron cumplir con los más altos estándares internacionales de seguridad y organización.

“Recibo este reconocimiento con profunda gratitud y con el compromiso renovado de seguir impulsando la proyección de Santiago como sede idónea para grandes acontecimientos globales. Hacienda Guayacán fue diseñada para cumplir con los más exigentes estándares internacionales y para ser el hogar de las futuras generaciones del paso fino”, expresó Espinal Fernández.

El XV Mundial CONFEPASO 2026, dedicado a las categorías infantiles y juveniles, fue organizado en el país por la Asociación Dominicana de Criadores de Caballos de Paso (ADOPASO) y la Asociación Ecuestre Nacional (ASENA), congregando a representantes de Aruba, Canadá, Colombia, Curazao, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana.

En el cuadro de medallas, Colombia dominó la competencia con 28 preseas, seguida por Puerto Rico con 12. Estados Unidos y Curazao ocuparon la tercera y cuarta posición, respectivamente, con dos medallas cada uno, mientras que República Dominicana concluyó en el quinto lugar con una medalla.

El reconocimiento a José Espinal Fernández pone de relieve el papel que ha desempeñado el Centro Ecuestre Hacienda Guayacán en la consolidación de la República Dominicana como un escenario de referencia para eventos ecuestres de alcance internacional.

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