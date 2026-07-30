Resaltan el papel de Santiago Rodríguez en la Restauración

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SABANETA, Santiago Rodríguez.- El papel de Santiago Rodríguez en la Restauración de la Independencia de la República Dominicana fue analizado durante una mesa redonda celebrada en el marco de la quinta Feria Multisectorial Santiago Rodríguez 2026.

La actividad tuvo lugar en el salón de actos del Politécnico Librado Eugenio Belliard y reunió como panelistas a Papo Fernández, Ricardo González, Miguel Díaz y Orlando Reyes, contando como moderador con Néstor Estévez.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Darío Lantigua, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago Rodríguez, entidad organizadora de la feria.

El profesor Orlando Reyes destacó la trascendencia de Santiago Rodríguez explicando que, tras la anexión de la República Dominicana a España en 1861, comenzó a organizar desde Sabaneta un proyecto clandestino para recuperar la soberanía nacional.

Reyes señaló que Sabaneta funcionó como el principal centro de operaciones del movimiento restaurador, con ramificaciones en Guayubín, Montecristi, San José de las Matas, Santiago, Moca, La Vega y San Francisco de Macorís. Desde este punto, Santiago Rodríguez coordinaba a los patriotas y trazaba las acciones contra las fuerzas españolas.

También resaltó la importancia de la convención celebrada en Villa Los Almácigos, donde el líder recibió el respaldo de sus compañeros para continuar la lucha y buscar armas. A juicio de Orlando Reyes, ese proceso confirma que Santiago Rodríguez en la Restauración ejerció un liderazgo decisivo en la planificación del movimiento.

Durante su intervención, Reyes defendió que Santiago Rodríguez debe ser reconocido como padre de la Restauración y Sabaneta como cuna del proyecto restaurador, al considerar que fue en este municipio donde se organizaron las principales acciones que condujeron al Grito de Capotillo.

jpm-am